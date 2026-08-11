बिहार के युवाओं के लिए विदेशी नौकरी का नया रास्ता, पटना में खुलेगा स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर

राज्य ब्यूरो, पटना। विदेश में रोजगार पाने का सपना देख रहे बिहार के युवाओं का सपना साकार होगा। विदेश में काम करने को इच्छुक युवाओं को हर स्तर पर मदद देने हेतु जल्द ही पटना में भारत सरकार के सहयोग से स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना होगी।

इसके लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने सहमति दी है और उसके सहयोग से खुलने वाले इस सेंटर के माध्यम से इच्छुक बिहारियों को विदेशों में रोजगार मिल सकेगा। युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के मुताबिक विभागीय स्तर पर स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार की सहायता से राज्य के युवाओं को वैश्विक मोबिलिटि पाथवे का सृजन होगा। बिहार राज्य ओवरसीज प्लेसमेंट ब्यूरो के तहत युवाओं को विदेशों में रोजगार मिल सकेगा। इस सेंटर की विशेषता यह होगी कि खाड़ी सहयोग परिषद, यूरोप और पूर्वी एशिया सहित दुनिया के अन्य प्रमुख देशों में नैतिक एवं पारदर्शी प्लेसमेंट की व्यवस्था सुनिश्चित होगी।

विदेश जाने वालों को अनिधकृत एजेंटों के पास नहीं जाना होगा। यह केंद्र ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर दोनों तरह का रोजगार अवसर उपलब्ध कराएगा। ब्लू कॉलर में जो युवा शारीरिक श्रम व तकनीकी कौशल का काम करना चाहेंगे, उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। जबकि व्हाइट कॉलर में प्रशासनिक और बौद्धिक काम लोगों को दिलाए जाएंगे। इस सेंटर में विदेश जाने वाले युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यानी बिहारी युवा दुनिया के जिस देश में जाना चाहेंगे, वहां के नियम-कानून सहित उनको केंद्र व राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली तमाम योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।