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    बिहार के युवाओं के लिए विदेशी नौकरी का नया रास्ता, पटना में खुलेगा स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर

    By Dina Nath Sahani Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 09:15 PM (IST)

    पटना में जल्द ही भारत सरकार के सहयोग से स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित होगा, जिससे बिहार के युवाओं को विदेश में रोजगार के नैतिक और पारदर्शी अवसर ...और पढ़ें

    पटना में खुलेगा स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (AI Generated Image)

    पटना में खुलेगा स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (AI Generated Image)

    HighLights

    1. पटना में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना होगी।

    2. बिहार के युवाओं को विदेश में रोजगार के अवसर मिलेंगे।

    3. नैतिक प्लेसमेंट, प्रशिक्षण और सुरक्षात्मक कदम उठाए जाएंगे।

    राज्य ब्यूरो, पटना। विदेश में रोजगार पाने का सपना देख रहे बिहार के युवाओं का सपना साकार होगा। विदेश में काम करने को इच्छुक युवाओं को हर स्तर पर मदद देने हेतु जल्द ही पटना में भारत सरकार के सहयोग से स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना होगी।

    इसके लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने सहमति दी है और उसके सहयोग से खुलने वाले इस सेंटर के माध्यम से इच्छुक बिहारियों को विदेशों में रोजगार मिल सकेगा।

    युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के मुताबिक विभागीय स्तर पर स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार की सहायता से राज्य के युवाओं को वैश्विक मोबिलिटि पाथवे का सृजन होगा।

    बिहार राज्य ओवरसीज प्लेसमेंट ब्यूरो के तहत युवाओं को विदेशों में रोजगार मिल सकेगा। इस सेंटर की विशेषता यह होगी कि खाड़ी सहयोग परिषद, यूरोप और पूर्वी एशिया सहित दुनिया के अन्य प्रमुख देशों में नैतिक एवं पारदर्शी प्लेसमेंट की व्यवस्था सुनिश्चित होगी।

    विदेश जाने वालों को अनिधकृत एजेंटों के पास नहीं जाना होगा। यह केंद्र ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर दोनों तरह का रोजगार अवसर उपलब्ध कराएगा।

    ब्लू कॉलर में जो युवा शारीरिक श्रम व तकनीकी कौशल का काम करना चाहेंगे, उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। जबकि व्हाइट कॉलर में प्रशासनिक और बौद्धिक काम लोगों को दिलाए जाएंगे।

    इस सेंटर में विदेश जाने वाले युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यानी बिहारी युवा दुनिया के जिस देश में जाना चाहेंगे, वहां के नियम-कानून सहित उनको केंद्र व राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली तमाम योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।

    संबंधित देशों के विधि, नियम, प्रवासी श्रमिकों के अधिकार तथा कार्यस्थल पर आचार संहिता से संबंधित पूरी जानकारी मिलेगी। साथ ही यह केंद्र अंतरराष्ट्रीय मांग के अनुरूप विदेशी भाषाओं में दक्षता और कौशल-विशिष्ट उन्नयन प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराएगा।

    बिहार से विदेश जाने वालों श्रमिकों का डिजिटल डेटा भी तैयार होगा। साथ ही चिकित्सकीय अनुमोदन और उनकी बीमा व अन्य सुरक्षात्मक कदम भी इस केंद्र के माध्यम से उठाए जाएंगे।

    आवासीय विद्यालय खोलने की भी योजना

    श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग द्वारा पटना में एक आवासीय विद्यालय खोलने की योजना भी है। इसका प्रस्ताव तैयार किया गया है जो मंत्रिमंडल में स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।

    इसका लक्ष्य बिहार कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत निबंधित 45 लाख से अधिक कामगारों के बच्चों को पढ़ाई की श्रेष्ठ सुविधा देना है। स्कूल का संचालन देश की नामी-गिरामी शैक्षणिक संस्था/समूह को दी जाएगी।

    निबंधित कामगारों के बच्चों को यहां निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। देश के कई राज्यों में निबंधित मजदूरों के लिए इस तरह की योजना पर काम हो रहा है। एक जिले में कम से कम 500 बच्चों के पढ़ने की सुआवासीय विधा उपलब्ध कराई जाएगी।

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