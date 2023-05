60 साल के वृद्ध ने 19 की लड़की से की शादी: पुत्री के लिए रखी FD तोड़ी; अपनी उम्र की सौतेली मां देख भड़की बेटी

Sixty Year Old Man Married To A Nineteen Year Old Girl In Patna पत्नी के मरने के 6 साल बाद 60 साल के वृद्ध ने 19 वर्षीया युवती से शादी रचा ली। इधर जब शादी रचा बेमेल जोड़ी जैसे ही घर पर आये तो वृद्ध की पुत्री...