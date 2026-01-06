सीतामढ़ी में माता जानकी का भव्य मंदिर 42 माह में होगा पूरा, अयोध्या की तर्ज पर निर्माण

राज्य ब्यूरो, पटना। पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की तर्ज पर सीतामढ़ी में बनने वाले माता जानकी के भव्य मंदिर का निर्माण 42 माह में पूरा कर लिया जाएगा। मंदिर निर्माण के डिजाइन से लेकर राशि तक की स्वीकृति मिल चुकी है। काम शुरू है।

उन्होंने मंगलवार को पर्यटन विभाग के कार्यालय कक्ष में विभागीय कैलेंडर, डायरी व टेबल कैलेंडर का विमोचन किया। इस मौके पर पर्यटन सचिव निलेश रामचंद्र देवरे, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के एमडी नंद किशोर एवं पर्यटन निदेशक उदयन मिश्रा भी उपस्थित रहे।

पर्यटन मंत्री ने कहा कि राज्य में छह करोड़ 30 लाख देसी और सात लाख विदेशी पर्यटक आए हैं। पर्यटकों के लिए रामायण, सूफी, बौद्ध सर्किट की तरह शिव और शक्ति सर्किट के निर्माण का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा पर्यटन केंद्रों पर सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं।

विभाग में चल रही योजनाओं की समीक्षा को लेकर 100 दिन का रोडमैप तैयार किया गया है। इसके आधार पर नियमित समीक्षा कर बाधाओं को दूर किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि पटना में पाटलिपुत्र अशोक और बांकीपुर बस स्टैंड की जमीन पर बनने वाले पांच सितारा होटल के लिए लीज दी जा चुकी है।