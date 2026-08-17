यात्रीगण ध्यान दें... सिंगरौली-जबलपुर एक्सप्रेस के टर्मिनल में बदलाव, अब मदन महल से चलेगी ट्रेन

जागरण संवाददाता, पटना। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने सिंगरौली और जबलपुर के बीच चलने वाली ट्रेन के टर्मिनल में बदलाव किया है। गाड़ी संख्या 11651/11652 जबलपुर-सिंगरौली-जबलपुर एक्सप्रेस का परिचालन अब जबलपुर के बजाय मदन महल स्टेशन से किया जाएगा। यह बदलाव सोमवार से प्रभावी हो गया है।

17 अगस्त से मदन महल से खुलेगी ट्रेन

रेलवे के अनुसार, 17 अगस्त से गाड़ी संख्या 11651 मदन महल-सिंगरौली एक्सप्रेस जबलपुर के बजाय मदन महल स्टेशन से रवाना होगी।

ट्रेन मदन महल से शाम 4:05 बजे खुलेगी और 4:15/4:20 बजे जबलपुर स्टेशन पर रुकेगी।

सिंगरौली पहुंचने में अब लगेगा 30 मिनट ज्यादा

जबलपुर के बाद ट्रेन निर्धारित मार्ग के अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए रात 11:45 बजे सिंगरौली पहुंचेगी।

पहले इसके सिंगरौली पहुंचने का निर्धारित समय रात 11:15 बजे था। टर्मिनल बदलने के कारण सिंगरौली पहुंचने के समय में 30 मिनट का बदलाव किया गया है।

वापसी में सिंगरौली से समय नहीं बदला

वापसी में गाड़ी संख्या 11652 सिंगरौली-मदन महल एक्सप्रेस सिंगरौली से अपने पूर्व निर्धारित समय पर ही रवाना होगी।

ट्रेन सिंगरौली से सुबह 4:40 बजे खुलेगी और निर्धारित स्टेशनों पर रुकते हुए जबलपुर पहुंचेगी।

सुबह 11:25 बजे जबलपुर पहुंचेगी ट्रेन

सिंगरौली से चलने के बाद ट्रेन सुबह 11:25/11:35 बजे जबलपुर स्टेशन पहुंचेगी। यहां निर्धारित ठहराव के बाद ट्रेन आगे मदन महल के लिए रवाना होगी।

यात्रियों को अब ट्रेन के नए टर्मिनल को ध्यान में रखकर यात्रा की योजना बनानी होगी।

दोपहर 12:05 बजे मदन महल पहुंचेगी

जबलपुर स्टेशन से आगे चलकर सिंगरौली-मदन महल एक्सप्रेस दोपहर 12:05 बजे मदन महल स्टेशन पहुंचेगी।

इस बदलाव के बाद ट्रेन के शुरुआती और अंतिम स्टेशन के रूप में मदन महल का इस्तेमाल किया जाएगा।

यात्रियों को समय की जानकारी रखना जरूरी

रेलवे के इस बदलाव का उद्देश्य परिचालन व्यवस्था को बेहतर करना और यात्रियों को सुविधा देना है।

यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन के नए टर्मिनल और संशोधित समय की जानकारी जरूर देख लेनी चाहिए, ताकि स्टेशन पहुंचने में परेशानी न हो।