'द वन' के प्रमोशन में पटना पहुंचे सिद्धार्थ-तमन्ना, महावीर मंदिर में दर्शन; CM सम्राट से भी की मुलाकात

राज्य ब्यूरो, पटना। लोक आस्‍था के महापर्व छठ पर आधार‍ित बालीवुड फिल्म द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्‍ट के कलाकार फिल्म प्रमोशन के शनिवार को बिहार दौरे पर आए।

कलाकारों ने पटना के कई स्‍थानों का भ्रमण क‍िया। वे प्रसिद्ध महावीर मंदिर भी पहुंचे। तमन्‍ना भाट‍िया और सिद्धार्थ मलहोत्रा ने लोगों से यह फ‍िल्‍म देखने की अपील की।

कहा क‍ि महापर्व क‍ितना कठ‍िन व्रत है, इसे इस फ‍िल्‍म में दिखाया गया है। इसकी मान्‍यता को पूरी श्रद्धा से न‍िभाया गया है। इसकी ग‍र‍िमा बरकरार रखी गई है।

सीएम से म‍िले सिद्धार्थ, तमन्‍ना और एकता कपूर

इससे पूर्व शनिवार को अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा एवं अभिनेत्री तमन्ना भाटिया व निदेशक एकता कपूर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से लोक सेवक आवास में शिष्टाचार भेंट की।

मुख्यमंत्री एक्स पर यह जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा कि लोक सेवक आवास में बिहार की लोककथा पर आधारित बालीवुड फिल्म द वन के अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा, अभिनेत्री तमन्ना भाटिया , प्रसिद्ध निर्माता एकता कपूर एवं फिल्म की कास्ट ने आत्मीय मुलाकात की।