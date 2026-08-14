रेलवे का तोहफा: बासुकीनाथ, पटना और गोरखपुर रूट पर चलेंगी 5 नई अनारक्षित ट्रेनें; चेक करें शेड्यूल
रेलवे ने श्रावणी मेला के लिए पांच जोड़ी नई अनारक्षित स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है, जो बासुकीनाथ, पटना, गोरखपुर, आसनसोल और मधुपुर के बीच चलेंगी।
HighLights
श्रावणी मेला हेतु पांच नई स्पेशल ट्रेनें घोषित।
बासुकीनाथ, पटना, गोरखपुर, आसनसोल से चलेंगी।
दो ट्रेनों की परिचालन अवधि 28 अगस्त तक बढ़ी।
जागरण संवाददाता, पटना। श्रावणी मेला में आने-जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने पांच जोड़ी और स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की है। ये ट्रेनें बासुकीनाथ से पटना, गोरखपुर, आसनसोल से गोरखपुर तथा मधुपुर से नरकटियागंज के बीच चलेंगी। सभी ट्रेनें अनारक्षित होंगी।
इसके अलावा गया-मधुपुर और गया-डीडीयू के बीच पहले से चल रही श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की अवधि भी बढ़ा दी गई है। गाड़ी संख्या 03563/03564 बासुकीनाथ-पटना-बासुकीनाथ स्पेशल 17, 24 अगस्त को बासुकीनाथ से तथा वापसी में 18, 25 अगस्त को पटना से चलेगी।
यह ट्रेन देवघर, जसीडीह, झाझा, किउल, मोकामा, बख्तियारपुर और फतुहा के रास्ते चलेगी। बासुकीनाथ से खुलकर यह रात एक बजे पटना पहुंचेगी।
बासुकीनाथ-गोरखपुर स्पेशल गाड़ी संख्या 03565/03566 का परिचालन 18, 25 अगस्त तथा वापसी में 19, 26 अगस्त को होगा।
यह ट्रेन देवघर, जसीडीह, झाझा, किउल, मोकामा, बख्तियारपुर, फतुहा, पटना, पाटलिपुत्र और छपरा के रास्ते चलेगी। बासुकीनाथ से चलकर यह अगले दिन सुबह 3:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।
बासुकीनाथ-गोरखपुर-मधुपुर स्पेशल गाड़ी संख्या 03569/03570 का परिचालन 17, 24 अगस्त तथा वापसी में 18, 25 अगस्त को किया जाएगा। यह देवघर, जसीडीह, झाझा, किउल, बरौनी और हाजीपुर के रास्ते चलेगी। वापसी में गोरखपुर से चलकर जसीडीह होते हुए मधुपुर पहुंचेगी।
आसनसोल-गोरखपुर स्पेशल गाड़ी संख्या 03571/03572 का परिचालन 18, 25 अगस्त तथा वापसी में 19, 26 अगस्त को होगा। यह ट्रेन जसीडीह, झाझा, किउल, बरौनी और हाजीपुर के रास्ते चलेगी। आसनसोल से चलकर अगले दिन 1:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।
मधुपुर-नरकटियागंज स्पेशल गाड़ी संख्या 03567/03568 का परिचालन 18 और 25 अगस्त को होगा। यह जसीडीह, झाझा, किउल, बरौनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बापूधाम मोतिहारी और बेतिया के रास्ते चलेगी।
मधुपुर से चलकर ट्रेन दोपहर 12:25 बजे नरकटियागंज पहुंचेगी। इन सभी स्पेशल ट्रेनों में 20 शयनयान/साधारण श्रेणी के कोच और दो एसएलआर समेत कुल 22 कोच होंगे।
दो ट्रेनों की अवधि भी बढ़ी
गया-मधुपुर के बीच चलने वाली 03654/03653 तथा गया-डीडीयू के बीच चलने वाली 03655/03656 श्रावणी मेला स्पेशल के परिचालन की अवधि बढ़ाकर 28 अगस्त तक कर दी गई है। दोनों स्पेशल ट्रेनें अब प्रतिदिन चलेंगी।