रेलवे का तोहफा: बासुकीनाथ, पटना और गोरखपुर रूट पर चलेंगी 5 नई अनारक्षित ट्रेनें; चेक करें शेड्यूल

जागरण संवाददाता, पटना। श्रावणी मेला में आने-जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने पांच जोड़ी और स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की है। ये ट्रेनें बासुकीनाथ से पटना, गोरखपुर, आसनसोल से गोरखपुर तथा मधुपुर से नरकटियागंज के बीच चलेंगी। सभी ट्रेनें अनारक्षित होंगी।

इसके अलावा गया-मधुपुर और गया-डीडीयू के बीच पहले से चल रही श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की अवधि भी बढ़ा दी गई है। गाड़ी संख्या 03563/03564 बासुकीनाथ-पटना-बासुकीनाथ स्पेशल 17, 24 अगस्त को बासुकीनाथ से तथा वापसी में 18, 25 अगस्त को पटना से चलेगी।

यह ट्रेन देवघर, जसीडीह, झाझा, किउल, मोकामा, बख्तियारपुर और फतुहा के रास्ते चलेगी। बासुकीनाथ से खुलकर यह रात एक बजे पटना पहुंचेगी। बासुकीनाथ-गोरखपुर स्पेशल गाड़ी संख्या 03565/03566 का परिचालन 18, 25 अगस्त तथा वापसी में 19, 26 अगस्त को होगा। यह ट्रेन देवघर, जसीडीह, झाझा, किउल, मोकामा, बख्तियारपुर, फतुहा, पटना, पाटलिपुत्र और छपरा के रास्ते चलेगी। बासुकीनाथ से चलकर यह अगले दिन सुबह 3:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। बासुकीनाथ-गोरखपुर-मधुपुर स्पेशल गाड़ी संख्या 03569/03570 का परिचालन 17, 24 अगस्त तथा वापसी में 18, 25 अगस्त को किया जाएगा। यह देवघर, जसीडीह, झाझा, किउल, बरौनी और हाजीपुर के रास्ते चलेगी। वापसी में गोरखपुर से चलकर जसीडीह होते हुए मधुपुर पहुंचेगी।