बिहार की 6000 करोड़ की बकाया राशि के लिए श्रवण कुमार दिल्ली पहुंचे, शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात
बिहार के मंत्री श्रवण कुमार बिहार के विभिन्न योजनाओं की 6000 करोड़ की बकाया राशि के लिए दिल्ली पहुंचे। उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवरा ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के ग्रामीण विकास एवं परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनके कार्यालय कक्ष में मुलाकात की। श्रवण ने इस दौरान केंद्रीय मंत्री को राज्य में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया।
साथ ही विभिन्न मद में बकाया छह हजार करोड़ रुपये भुगतान कराने की ओर ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं मनरेगा की पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के तहत राशि की विमुक्ति नहीं किए जाने के कारण इन योजनाओं का कार्यान्वयन बाधित है। योजनावार प्रगति एवं लंबित राशि की विमुक्ति की वर्तमान स्थिति पर भी चर्चा हुई।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 को मिलाकर राज्य को कुल 12,21,247 आवास का लक्ष्य उपलब्ध कराया गया है। इनमें से 11,35,799 परिवारों को प्रथम किस्त, 7,46,992 परिवारों को द्वितीय किस्त एवं 3,26,770 परिवारों को तृतीय किस्त का भुगतान किया गया है।
लेकिन नोडल खाता में योजना मद की राशि समाप्त हो जाने के कारण निर्धारित स्तर तक निर्माण कार्य पूर्ण किए हुए लाभार्थियों को आगे की किस्त की सहायता राशि का भुगतान संभव नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में 3,88,807 लाभुकों को द्वितीय किस्त तथा 4,20,222 लाभुकों को तृतीय किस्त का भुगतान नहीं किया गया है।
