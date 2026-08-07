प्रशांत किशोर पर फिदा हुए शत्रुघ्न सिन्हा: बोले- बिहार के लिए 'आशा की किरण'; तेजस्वी से तुलना पर कहा- खामोश!

डिजिटल डेस्क, पटना। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत के बाद बिहार की राजनीति में नई चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

इसी कड़ी में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद और फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रशांत किशोर की खुलकर प्रशंसा करते हुए उन्हें बिहार की राजनीति के लिए आशा की किरण बताया।

पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि प्रशांत किशोर का सक्रिय राजनीति में आना बिहार के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव है।

न्यूटन का तीसरा गति नियम हुआ चरितार्थ

जिस तरह की उम्मीद उनसे थी, उन्होंने वैसा ही प्रदर्शन किया है। उनके अनुसार, प्रशांत किशोर के सामने कई तरह के राजनीतिक अवरोध खड़े किए गए और उन्हें रोकने की कोशिश हुई, लेकिन उन्होंने सभी चुनौतियों का सामना करते हुए शानदार जीत दर्ज की।

उन्होंने कहा कि पिछली बार यह संदेश देने की कोशिश की गई थी कि प्रशांत किशोर हार गए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने न्यूटन के तीसरे गति नियम की तरह जोरदार पलटवार किया। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि PK की बातों में सत्य और तथ्य दोनों हैं। उन्होंने कहा, नेता हो तो ऐसा और जीत हो तो ऐसी। बिहारी बाबू ने कहा कि जो लोग अच्छी नीयत और सकारात्मक सोच के साथ राजनीति में आना चाहते हैं, उनके लिए प्रशांत किशोर की जीत एक प्रेरणा है।

उनके मुताबिक, वे अब जनता के हीरो बनकर उभरे हैं और विशेष रूप से नई पीढ़ी (जेन-जी) का उन्हें भरपूर समर्थन मिला है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले करीब 30 वर्षों से बांकीपुर का तथाकथित राजनीतिक किला नहीं टूटा था।

लेकिन प्रशांत किशोर ने इसे ध्वस्त कर इतिहास रच दिया। उन्होंने कहा कि आज की राजनीति के घने काले बादलों के बीच प्रशांत किशोर एक चमकती हुई किरण बनकर सामने आए हैं। उन्होंने दोहराया कि वे पहले भी उनका समर्थन करते थे और आगे भी करते रहेंगे।

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भाजपा ने झोंक दी थी पूरी ताकत भाजपा पर निशाना साधते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि चुनाव के दौरान भाजपा के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी थी। वे गली-गली जाकर प्रचार कर रहे थे और विरोधियों के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बावजूद प्रशांत किशोर की जीत साधारण नहीं, बल्कि बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि है।