भूमि सुधार विभाग के लापरवाह अधिकारियों को सचिव की चेतावनी, बिना कारण के मामले कई दिनों तक लंबित रखने की शिकायत

भूमि सुधार विभाग के लापरवाह अधिकारियों को सचिव की चेतावनी

राज्य ब्यूरो, पटना। रैयतों की जमीन से संबंधित जमाबंदी को उसके आधार के साथ जोड़ने में अंचलों द्वारा बरती जा रही सुस्ती पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सख्त हुआ है। गुरुवार को भूमि सुधार डिप्टी कलेक्टर की बैठक में विभागीय सचिव जय सिंह ने लापरवाह अधिकारियों व कर्मचारियों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। समीक्षा में मिली यह आम शिकायत भूमि सुधार डिप्टी कलेक्टर को कहा गया कि वे आधार सीडिंग जल्द पूरा करें। जमाबंदी से आधार के जुड़ने से धोखाधड़ी की आशंका कम होगी। दाखिल-खारिज की गई समीक्षा में यह आम शिकायत मिली है कि लिपिक, राजस्व कर्मचारी, राजस्व अधिकारी एवं अंचल अधिकारियों के लॉगिन में बिना किसी कारण के मामले कई दिनों तक लंबित रहते हैं। लिपिक द्वारा दाखिल-खारिज का अंतिम निपटारा अपलोड करने में देरी की जाती है। गड़बड़ी मिलने पर मांगा जाएगा स्पष्टीकरण सचिव ने कहा कि अधिकारियों के आदेश पारित होने के तीन दिन बाद तक यदि डिटेल्स को अपलोड नहीं किया जाता है तो संबंधित कर्मी पर कार्रवाई की जाएगी। सचिव ने भूमि सुधार डिप्टी कलेक्टर को निर्देश दिया गया कि वे बिना उचित कारण के दाखिल-खारिज के अस्वीकृत मामलों की जांच करें। गड़बड़ी मिलने पर संबंधित कर्मचारी-अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगे। यदि स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं लगे तो कार्रवाई की अनुशंसा करें। आम लोगों को अधिनियम की विस्तृत जानकारी नहीं बीएलडीआर एक्ट (बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम) की समीक्षा में पाया गया कि संबंधित मामलों को पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जा रहा है। इस अधिनियम के तहत सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले अनुमंडल- आरा, सासाराम, डुमराव, पालीगंज, भागलपुर एवं नवगछिया के डीसीएलआर से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया है। नालंदा, आरा, भागलपुर, मसौढ़ी, बाढ़ एवं बिहारशरीफ में इस अधिनियम का कार्यान्वयन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। एक समस्या यह भी है कि आम लोगों को इस अधिनियम की विस्तृत जानकारी भी नहीं है।

