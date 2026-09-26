SBI में पैसे जमा करने के बाद भी खाते में नहीं जुड़े, 10 साल बाद मिलेंगे ₹49000; उपभोक्ता आयोग का फैसला

जागरण संवाददाता, पटना। ओम दत्त कुमार ने एसबीआई की वेटनरी कॉलेज शाखा में 49 हजार रुपये जमा कराए। बैंक ने पैसे लेकर जमा पर्ची पर 13 नवंबर 2016 की मुहर लगाकर दे दी।

कुछ समय बाद जमा मेमो की प्रति और बाद में जारी खाता विवरण के बीच अंतर सामने आया। इसमें 49 हजार रुपये नहीं जोड़े गए थे।

बैंक अधिकारियों से शिकायत करने पर राशि खाते में नहीं जोड़ी गई। करीब एक वर्ष भटकने के बाद उन्होंने अपने पैसे वापस पाने के लिए उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।

अब दस वर्ष बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक की शेखपुरा शाखा व अन्य विपक्षी पक्षों को सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए शिकायतकर्ता के खाते में उसी तिथि से 49 हजार रुपये जमा करने का आदेश दिया है। साथ ही मानसिक परेशानी के लिए पांच हजार रुपये मुआवजा व मुकदमा खर्च अलग से देने को कहा है।

शिकायतकर्ता ओम दत्त कुमार ने शिकायत में कहा था कि उन्होंने एसबीआई की वेटनरी कॉलेज शाखा के अपने बचत खाते में 49 हजार जमा किए थे। जमा मेमो की प्रति दिखाने के बावजूद बैंक के स्टेटमेंट में उसकी प्रविष्टि नहीं की गई।