Sawan: पहली सोमवारी पर महंगी हुई हवाई यात्रा, पटना से वैद्यनाथ धाम जाने के लिए खर्च करने पड़ेंगे इतने रुपये

Sawan 2023 सावन की पहली सोमवारी को बिहार से बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवघर पहुंचते हैं। ऐसे में फ्लाइट की टिकटें महंगी हो गई हैं। देवघर के लिए पटना एयरपोर्ट से सप्ताह में चार दिन यानी रविवार सोमवार बुधवार और शुक्रवार को इंडिगो की विमान सेवा उपलब्ध है। मात्र एक फ्लाइट यहां से देवघर के लिए रवाना होती हैं। ऐसे में पहली सोमवारी को यात्रियों को अधिक पैसे देने होंगे।

Patna to Deoghar Flight Price: पटना से वैद्यनाथ धाम जाने के लिए महंगी हुआ हवाई किराया

पटना, जागरण संवाददाता। सावन की पहली सोमवारी पर देवघर जाकर बाबा वैद्यनाथ के दर्शन के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए हवाई यात्रा महंगी पड़ेगी। पहली सोमवारी यानी 10 जुलाई को 2848 रुपये खर्च कर पटना हवाईअड्डे से देवघर की फ्लाइट से जा सकते हैं। बता दें कि आम दिनों या बाकी सोमवारी के लिए अभी बुकिंग कराने पर मात्र 1744 रुपये लगेंगे। प्री-बुकिंग पर यही कीमत 31 दिसंबर तक रहेगी। देवघर के लिए पटना एयरपोर्ट से सप्ताह में चार दिन यानी रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को इंडिगो की विमान सेवा उपलब्ध है। मात्र एक फ्लाइट यहां से देवघर के लिए रवाना होती हैं। सूत्रों की मानें तो विमानन कंपनी ने आशंका जताई थी कि सावन में इस फ्लाइट के टिकट के लिए मारामारी हो सकती है। इसके लिए विमान की फेरे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा था लेकिन, सोच के विपरीत हालत निकले। फ्लाइट की सीटें खाली देवघर जाने के लिए यात्री विमान यात्रा में अधिक दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। इस कारण पटना-देवघर फ्लाइट की मांग नहीं बढ़ रही और किराया सामान्य है। आलम है कि फ्लाइट की आधी सीटें खाली रह जा रही हैं। बता दें कि बिहार से सावन की पहली सोमवारी को वैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में कांवरिया पहुंचते हैं। ऐसे में पैदल कांवरिया के अलावा, लोग ट्रेन और अपने निजी वाहन से भी देवघर के लिए रवाना होते हैं। अन्य वाहनों में भीड़ को देखते हुए हवाई यात्रा महंगी हो गई है।

Edited By: Roma Ragini