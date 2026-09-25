सौदान सिंह की बिहार में फिर एंट्री, अनंत नारायण मिश्रा को सीमांचल-कोसी की जिम्मेदारी; संगठन में बड़ा बदलाव

राज्य ब्यूरो, पटना। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने गुरुवार को पार्टी के संगठन में कई बदलाव किए। सौदान सिंह को राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री (संगठन) की जिम्मेदारी देते हुए बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का दायित्व सौंपा गया है। उनका केंद्र भुवनेश्वर रहेगा। वहीं भिखुभाई दलसानिया को बिहार प्रदेश महामंत्री (संगठन) के पद पर बरकरार रखा गया है।

सौदान सिंह के पास चार राज्यों की जिम्मेदारी सौदान सिंह पहले भी बिहार के संगठनात्मक कामकाज से जुड़े रहे हैं। नई जिम्मेदारी के तहत उन्हें चार राज्यों में संगठन का दायित्व दिया गया है। पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में उनकी वापसी को बिहार के लिए महत्वपूर्ण नियुक्ति के रूप में देखा जा रहा है। नए फेरबदल के बाद प्रदेश संगठन में केंद्र और राज्य स्तर के बीच समन्वय को लेकर भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी।

अनंत नारायण मिश्रा को सीमांचल-कोसी का जिम्मा भाजपा ने अनंत नारायण मिश्रा को भागलपुर, पूर्णिया और कोसी क्षेत्र का संगठक नियुक्त किया है। उनका केंद्र पूर्णिया होगा। पार्टी की ओर से जारी नियुक्तियों की सूची में यह जिम्मेदारी तत्काल प्रभाव से लागू होने की बात कही गई है।

पूर्णिया को बनाया गया संगठन का केंद्र अनंत नारायण मिश्रा को भागलपुर, पूर्णिया और कोसी क्षेत्र की जिम्मेदारी ऐसे समय मिली है, जब भाजपा ने इन क्षेत्रों में संगठनात्मक गतिविधियों के लिए नई नियुक्ति की है। इससे इन क्षेत्रों में पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय की जिम्मेदारी उनके पास रहेगी।

बिहार संगठन में दलसानिया की जिम्मेदारी बरकरार संगठनात्मक फेरबदल के बावजूद भिखुभाई दलसानिया को बिहार प्रदेश महामंत्री (संगठन) के पद पर बनाए रखा गया है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर सौदान सिंह को बिहार समेत चार राज्यों की जिम्मेदारी मिलने से पार्टी के केंद्रीय संगठन और बिहार इकाई के बीच समन्वय की नई व्यवस्था बनी है।