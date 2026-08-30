सारण की बेटी अंशु का कमाल: अंडर-19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चयन

जागरण संवाददाता, पटना। सारण की मुक्केबाज अंशु अंतरराष्ट्रीय रिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। प्रतिभा, मेहनत और लगातार बेहतर प्रदर्शन के दम पर अंशु ने अंडर-19 विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में जगह बनाई है।

उनका चयन 48 किलोग्राम वर्ग में हुआ है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण (बीएसएसए) के महानिदेशक रवींद्रण शंकरण ने बताया कि विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन 14 से 28 अक्टूबर तक बुडवा मोंटेनेग्रो में किया जाएगा।

दुनिया के विभिन्न देशों से आने वाले युवा मुक्केबाजों के बीच अंशु भारतीय टीम की जर्सी में रिंग पर उतरेंगी। विश्व चैंपियनशिप की तैयारियों को पुख्ता करने के लिए अंशु 16 सितंबर से 13 अक्टूबर तक पटियाला में आयोजित राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेंगी।