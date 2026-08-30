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सारण की बेटी अंशु का कमाल: अंडर-19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चयन

By Akshay Pandey Edited By: Piyush Pandey
Updated: Sun, 30 Aug 2026 06:56 PM (IST)

सारण की मुक्केबाज अंशु का चयन अंडर-19 विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में हुआ है, जहां वह 48 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी।

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर।

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर।

HighLights

  1. मुक्केबाज अंशु का चयन विश्व युवा चैंपियनशिप के लिए।

  2. 48 किलोग्राम वर्ग में भारत का करेंगी प्रतिनिधित्व।

  3. बिहार सरकार की सक्षम योजना की लाभार्थी हैं अंशु।

जागरण संवाददाता, पटना। सारण की मुक्केबाज अंशु अंतरराष्ट्रीय रिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। प्रतिभा, मेहनत और लगातार बेहतर प्रदर्शन के दम पर अंशु ने अंडर-19 विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में जगह बनाई है।

उनका चयन 48 किलोग्राम वर्ग में हुआ है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण (बीएसएसए) के महानिदेशक रवींद्रण शंकरण ने बताया कि विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन 14 से 28 अक्टूबर तक बुडवा मोंटेनेग्रो में किया जाएगा।

दुनिया के विभिन्न देशों से आने वाले युवा मुक्केबाजों के बीच अंशु भारतीय टीम की जर्सी में रिंग पर उतरेंगी। विश्व चैंपियनशिप की तैयारियों को पुख्ता करने के लिए अंशु 16 सितंबर से 13 अक्टूबर तक पटियाला में आयोजित राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेंगी।

राष्ट्रीय स्तर के इस शिविर में देश के चयनित युवा मुक्केबाजों को विश्व प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जाएगा। शंकरण ने कहा कि अंशु बिहार सरकार की खेल छात्रवृत्ति नीति की ‘सक्षम योजना’ की लाभार्थी हैं।

खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, पोषण, संसाधन और बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ऐसे कार्यक्रम युवा प्रतिभाओं के लिए आगे बढ़ने का मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं। चयन के लिए अंशु को खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने शुभकामनाएं दीं।

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