विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने बुधवार को शपथ ग्रहण किया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राजभवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

उनकी नियुक्ति के उपलक्ष्य में पटना हाई कोर्ट के शताब्दी भवन में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में न्यायालय के सभी न्यायाधीश, वरीय अधिवक्ता, विभिन्न बार एसोसिएशनों के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे।

अपने स्वागत संबोधन में महाधिवक्ता पीके शाही ने कहा कि विभाजन के पहले बिहार और उड़ीसा पहले एक ही राज्य थे। उनका पटना आगमन “घर लौटने” जैसा है।

न्‍यायिक प्रशासन को म‍िलेगी नई ऊर्जा

उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में न्यायिक प्रशासन को नई ऊर्जा मिलेगी और राज्य सरकार व सरकारी अधिवक्ता न्यायालय के कार्यों में पूर्ण सहयोग और सहभागिता निभाएंगे।

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल डॉ. केएन ने कहा कि न्यायाधीश साहू के अनुभव और संतुलित दृष्टिकोण से पटना हाई कोर्ट को संस्थागत मजबूती मिलेगी और न्यायिक प्रक्रियाओं में सकारात्मक दिशा तय होगी।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य मनन कुमार मिश्रा ने न्यायाधीश साहू को अत्यंत विनम्र, सुलभ और विधि के प्रति समर्पित न्यायाधीश बताते हुए कहा कि उनके आगमन से पटना हाई कोर्ट की गरिमा और कार्यक्षमता में निश्चित रूप से वृद्धि होगी।