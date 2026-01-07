Language
    पटना हाई कोर्ट को मिले 47वें मुख्य न्यायाधीश, संगम कुमार साहू को राज्‍यपाल ने दिलाई शपथ

    By Pratyush Pratap Singh Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 06:32 PM (IST)

    पटना हाई कोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने बुधवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा राजभवन में शपथ ली। इस अवसर पर शताब्दी भवन में स् ...और पढ़ें

    संगम कुमार साहू को शपथ द‍िलाते राज्‍यपाल आरिफ मोहम्‍मद खां।

    विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने बुधवार को शपथ ग्रहण किया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राजभवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

    उनकी नियुक्ति के उपलक्ष्य में पटना हाई कोर्ट के शताब्दी भवन में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में न्यायालय के सभी न्यायाधीश, वरीय अधिवक्ता, विभिन्न बार एसोसिएशनों के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे।

    अपने स्वागत संबोधन में महाधिवक्ता पीके शाही ने कहा कि विभाजन के पहले बिहार और उड़ीसा पहले एक ही राज्य थे। उनका पटना आगमन “घर लौटने” जैसा है।

    न्‍यायिक प्रशासन को म‍िलेगी नई ऊर्जा

    उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में न्यायिक प्रशासन को नई ऊर्जा मिलेगी और राज्य सरकार व सरकारी अधिवक्ता न्यायालय के कार्यों में पूर्ण सहयोग और सहभागिता निभाएंगे।

    एडिशनल सॉलिसिटर जनरल डॉ. केएन ने कहा कि न्यायाधीश साहू के अनुभव और संतुलित दृष्टिकोण से पटना हाई कोर्ट को संस्थागत मजबूती मिलेगी और न्यायिक प्रक्रियाओं में सकारात्मक दिशा तय होगी।

    बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य मनन कुमार मिश्रा ने न्यायाधीश साहू को अत्यंत विनम्र, सुलभ और विधि के प्रति समर्पित न्यायाधीश बताते हुए कहा कि उनके आगमन से पटना हाई कोर्ट की गरिमा और कार्यक्षमता में निश्चित रूप से वृद्धि होगी।

    उन्होंने अपेक्षा जताई कि न्यायालय–बार के संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।समारोह में पटना हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिंह, लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष उमाशंकर, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सिंह तथा बिहार राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा ने भी मुख्य न्यायाधीश का स्वागत किया।

    साइंस से स्‍नातक के बाद की एलएलबी 

    उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ने कटक के नुआबाजार हाई स्कूल से मैट्रिक, स्टीवर्ट साइंस कॉलेज से आईएससी एवं बीएससी की शिक्षा प्राप्त की।

    इसके पश्चात उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर से अंग्रेज़ी एवं ओड़िया में एमए तथा द लॉ कॉलेज, कटक से एलएलबी किया। 26 नवंबर 1989 को उन्होंने उड़ीसा स्टेट बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया।

    आपराधिक कानून और सेवा मामलों में उनकी विशिष्ट प्रैक्टिस रही है। 2 जुलाई 2014 को उन्हें उड़ीसा हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।