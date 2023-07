'लालू से लड़ना है; बिहार में नीतीश कुमार कोई फैक्टर है नहीं', महागठबंधन पर सम्राट चौधरी ने साधा निशाना

जागरण डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी आने वाले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को कोई चुनौती नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि बिहार में महागठबंधन नाम की कोई चीज नहीं है।

VIDEO | "There is no Mahagathbandhan in Bihar, we will fight Lalu Prasad Yadav as Nitish Kumar is not a 'factor' in Bihar politics anymore," says BJP leader Samrat Choudhary. pic.twitter.com/Sh55MJCA5R