SIR पर घिरे चुनाव आयोग के बचाव में उतरे सम्राट चौधरी, राहुल-तेजस्वी पर साधा निशाना; बोले- तथ्य के साथ आएं
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच भारत निर्वाचन आयोग का बचाव किया।
HighLights
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने SIR विवाद पर चुनाव आयोग का बचाव किया।
राहुल-तेजस्वी पर तथ्यहीन आरोप लगाकर लोगों को भ्रमित करने का आरोप।
मतदाता सूची पुनरीक्षण को चुनाव प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया।
राज्य ब्यूरो, पटना। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को प्रेसवार्ता कर भारत निर्वाचन आयोग के पक्ष में सफाई दी।
उन्होंने बिहार से देश में शुरू हुए मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान की प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश हो या राज्य के नेता प्रतिपक्ष बिना फैक्ट के आरोप लगा रहे हैं।
लोगों को भ्रमित कर रहे हैं राहुल और तेजस्वी
मुख्यमंत्री ने संवाद कार्यालय में आरोप लगाया कि दोनों नेता एसआईआर को लेकर तथ्यहीन बातें कर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और वास्तविक मुद्दे से ध्यान भटका रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण चुनाव प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे लेकर राजनीतिक आरोप लगाने के बजाय तथ्यों के आधार पर बात होनी चाहिए।
चुनाव आयोग ने भी SIR से जुड़े फैसलों को सामूहिक रूप से लिए जाने की बात कही है। यह चुनाव आयोग ने भी स्पष्ट कर दिया है।
जिनकी पार्टी में लोकतंत्र नहीं, वही उठा रहे सवाल
सम्राट ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों राजनीति में परिवार के प्रभाव और सत्ता से मिले लाभ की बात करने के बजाय चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
उन्होंने चुनाव आयोग के कथित दुरुपयोग के आरोपों पर भी विपक्ष पर कटाक्ष किया। कहा कि जिनकी पार्टी में लाेकतंत्र नहीं है, वही लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस द्वारा पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों को चुनाव लड़ाए जाने के प्रसंग का उल्लेख करते हुए चुटकी ली और कहा कि जिस संस्था के पूर्व प्रमुखों को बाद में राजनीतिक भूमिका में देखा गया।
उसी संस्था की निष्पक्षता पर सवाल उठाना उचित नहीं है। एसआईआर को लेकर विपक्ष पहले भी आयोग पर गंभीर आरोप लगा चुका है।
उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की गरीबी और आर्थिक संकट के लिए लंबे समय तक सत्ता में रही कांग्रेस जिम्मेदार है।
उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने चुनाव आयुक्तों को बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियां दीं, वही आज चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही है।
सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि जब तक सत्ता में आप थे, तब तक लोकतंत्र था, लेकिन गरीब घर से आने वाला कोई दूसरा व्यक्ति सत्ता में आता है तो परेशानी होने लगती है।