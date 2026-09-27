SIR पर घिरे चुनाव आयोग के बचाव में उतरे सम्राट चौधरी, राहुल-तेजस्वी पर साधा निशाना; बोले- तथ्य के साथ आएं

राज्य ब्यूरो, पटना। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को प्रेसवार्ता कर भारत निर्वाचन आयोग के पक्ष में सफाई दी।

उन्होंने बिहार से देश में शुरू हुए मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान की प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जाने को दुर्भाग्‍यपूर्ण बताया।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्‍होंने कहा कि देश हो या राज्‍य के नेता प्रत‍िपक्ष बिना फैक्‍ट के आरोप लगा रहे हैं।

लोगों को भ्रमि‍त कर रहे हैं राहुल और तेजस्‍वी

मुख्यमंत्री ने संवाद कार्यालय में आरोप लगाया कि दोनों नेता एसआईआर को लेकर तथ्यहीन बातें कर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और वास्तविक मुद्दे से ध्यान भटका रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण चुनाव प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे लेकर राजनीतिक आरोप लगाने के बजाय तथ्यों के आधार पर बात होनी चाहिए।

चुनाव आयोग ने भी SIR से जुड़े फैसलों को सामूहिक रूप से लिए जाने की बात कही है। यह चुनाव आयोग ने भी स्‍पष्‍ट कर दिया है।

ज‍िनकी पार्टी में लोकतंत्र नहीं, वही उठा रहे सवाल

सम्राट ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों राजनीति में परिवार के प्रभाव और सत्ता से मिले लाभ की बात करने के बजाय चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं।