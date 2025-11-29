Samrat Action: पटना के बेउर जेल में छापेमारी, वार्ड से लेकर रसोई घर तक की छानबीन करते रहे अधिकारी

जागरण संवाददात, पटना। आदर्श केंद्रीय कारा बेउर में शनिवार की सुबह अचानक अफरातफरी मच गई, जब पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों टीम छापेमारी करने पहुंच गई। सुबह पांच बजे से सात बजे बेउर जेल के हरेक वार्ड की तलाशी ली गई। छापेमारी तब हुई, जब सभी बंदी अपने-अपने वार्ड में माैजूद थे। कुछ बंदियों से पूछताछ भी गई। इस दौरान एसपी पूर्वी, एसपी मध्य और एडीएम के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस भी मौजूद रही। तलाशी के दौरान जेल सुरक्षा व्यवस्था की भी बारीकी से समीक्षा की गई, ताकि अंदर किसी तरह से कोई भी आपत्तिजनक सामान न पहुंच सके।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

छापेमारी में नहीं म‍िला आपत्‍ति‍जनक सामान एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया यह रूटीन छापेमारी थी। किसी प्रकार के आपत्तिजनक सामान नहीं मिले। सुबह पांच बजे सिटी एसपी पूर्वी, सिटी एसपी मध्य और एडीएम के नेतृत्व में आधा दर्जन थानों की पुलिस बेउर जेल पहुंच गई।

जेल के सभी वार्डों, परिसर, रसोईघर सहित अन्य हिस्सों की भी गहन जांच की गई। तलाशी के दौरान जेल सुरक्षा व्यवस्था की भी बारीकी से समीक्षा की गई। पुलिस-प्रशासन की ओर से पहले से ही जेल पर लगातार निगरानी बढ़ाई गई है।

सूत्रों की मानें तो कुछ अपराधी जेल के भीतर से ही आपराधिक गतिविधियों को संचालित करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ बंदियों से पूछताछ भी गई और उनके वार्ड की तलाशी ली गई। छापेमारी के दौरान जेल का मुख्य गेट बंद कर दिया गया और किसी भी व्यक्ति को अंदर-बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई। सबसे पहले सुरक्षा बल के जवानों ने जेल परिसर को चारों ओर से घेर लिया। इसके बाद सभी वार्डों, बैरकों, कैंटीन, अस्पताल, मुलाकात कक्ष और उन जगहों की तलाशी शुरू की गई, जहां अवैध सामान छिपाने की आशंका रहती है। दीवारों और बिस्तरों की भी जांच की गई। कंकड़बाग में गिरफ्तार गिरोह से जुड़ा जेल कनेक्शन एसटीएफ और पटना पुलिस की संयुक्त टीम ने शुक्रवार की देर रात कंकड़बाग में छापेमारी कर डकैती की योजना बना रहे चार अपराधियों को गिरफ्तार किया। यह गिरोह ज्वेलरी शाप और एक घर में डकैती की वारदात को अंजाम देने के फिराक में था।