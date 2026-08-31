घूस में वॉशिंग मशीन मांगने वाली समस्तीपुर की DCLR की टेंशन बढ़ी, बैंक खातों में 10.27 लाख रुपये मिले

राज्य ब्यूरो, पटना। दो लाख नकद और 37 हजार नई वॉशिंग मशीन घूस लेते पकड़ी गईं समस्तीपुर के रोसड़ा की डीसीएलआर (भूमि सुधार उप-समाहर्ता) कंचन कुमारी झा के तीन बैंक खातों में 10 लाख 27 हजार रुपये जमा पाए गए हैं।

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को जांच में तीन खातों की जानकारी मिली, जिसमें 7.06 लाख, 2.31 लाख और 90 हजार रुपये जमा पाए गए। इन तीनों बैंक खातों को फ्रीज करा दिया गया है। इसके अलावा महिला डीसीएलआर के पास ग्रामीण जमीन की खरीद से जुड़े दो दस्तावेज भी मिले हैं, जिनका भौतिक सत्यापन और मूल्यांकन किया जा रहा है। इसके पूर्व ट्रैप के तुरंत बाद सरकारी आवास से छापेमारी में 13 लाख 82 हजार रुपये नकद राशि भी बरामद हुई थी।

पिछले सप्ताह ट्रैप की कार्रवाई के दौरान रिश्वत की राशि लेते हुए अभियुक्त के हाथ के धोवन प्रदर्श (गुलाबी रंग के द्रव्य) की एफएसएल जांच कराई जाएगी। इसके लिए द्रव्य को जब्त कर कोर्ट के आदेश से विधि-विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जा रहा है।

प्राथमिक अभियुक्त कंचन कुमारी झा और उनके घरेलू नौकर सुमित कुमार को घटनास्थल से ही गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों के विरुद्ध जो धारा लगाई गई है, उसमें अधिकतम सात साल की सजा का प्रविधान है। निगरानी के अनुसार, इस मामले का स्पीडी ट्रायल किया जाएगा, जिसके लिए जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट पेश की जाएगी। कांड के परिवादी मनोज कुमार ने भी सोमवार को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के मुख्यालय पटना पहुंचकर अब तक की कार्रवाई और पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली।

वॉशिंग मशीन लेने वाले दारोगा के विरुद्ध चार्जशीट दायर: निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के अनुसार, पिछले साल मई में सिवान के असांव थाना के दारोगा को 20 हजार नकद और वॉशिंग मशीन लेते हुए पकड़ा गया था। इस मामले में निगरानी ने अनसुंधान पूरा कर चार्जशीट समर्पित कर दी है।

यह कांड मुजफ्फरपुर के विशेष निगरानी कोर्ट में आरोप गठन के लिए प्रक्रियाधीन है। निगरानी ब्यूरो ने इस साल 95 ट्रैप कांड दर्ज किए हैं, जिसमें 93 अभियुक्त रंगेहाथ गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 34.34 लाख की रिश्वत की राशि और एक वॉशिंग मशीन बरामद हुआ है।