सहरसा अस्पताल में मीडियाकर्मियों से बदसलूकी पर एक्शन: दो डॉक्टर मुख्यालय तलब, अस्पताल प्रबंधक पर भी कार्रवाई

राज्य ब्यूरो, पटना। सहरसा सदर अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक डा. सुशील कुमार आजाद और चिकित्सा पदाधिकारी डा. रोशन लाल पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की है। दोनों को तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय में योगदान करने का निर्देश दिया गया है।

इसके साथ ही दोनों डॉक्टरों से एक सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है। यह कार्रवाई एक समाचार-पत्र के संवाददाता के साथ कथित अभद्र और अमानवीय व्यवहार के मामले में की गई है। अस्पताल प्रबंधक भी कार्रवाई की जद में इस मामले में सदर अस्पताल की प्रबंधक सिम्पी कुमारी भी कार्रवाई की जद में आई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें अन्यत्र स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। साथ ही उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यकारी निदेशक को निर्देशित किया गया है। विभाग की कार्रवाई के बाद अस्पताल प्रशासन में भी हलचल है। बच्चों की बीमारी की रिपोर्टिंग के दौरान विवाद मामला मध्याह्न भोजन खाने के बाद बीमार हुए बच्चों की रिपोर्टिंग करने गए मीडियाकर्मियों से जुड़ा है। सहरसा सदर अस्पताल में रिपोर्टिंग के दौरान मीडियाकर्मियों के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार और मारपीट किए जाने का आरोप है।

मामले की रिपोर्ट सहरसा के जिलाधिकारी की ओर से स्वास्थ्य विभाग को भेजी गई थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। CCTV फुटेज मिटाने का भी आरोप मामले में अस्पताल परिसर में लगे CCTV कैमरों के फुटेज मिटाने का आरोप भी सामने आया है। हालांकि इन आरोपों के संबंध में विभागीय कार्रवाई और जांच की प्रक्रिया के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट होगी।