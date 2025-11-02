सचिन पायलट ने BJP-JDU पर लगाया झूठे वादे का आरोप, कहा- बिहार की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया

राज्य ब्यूरो, पटना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि भाजपा-जदयू एक बार फिर विधानसभा चुनाव में झूठे वायदे कर बिहार की भोली-भाली जनता का वोट ठगने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि बिहार की जनता ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है। वे रविवार को पटना में होटल मौर्य में प्रेस प्रतिनिधियों से बात कर रहे थे।

पायलट ने कहा कि आज पूरा देश बिहार चुनाव की ओर देख रहा है। 20 साल से इस प्रदेश में जो हालात उत्पन्न हुए हैं वे किसी से छिपे नहीं हैं। पिछले चुनावों में प्रदेश की जनता से जो भी वायदे किए गए वे आज तक पूरे नहीं हुए हैं।

पीएम के रोड शो पर हमला पीएम के रोड शो को लेकर भी सचिन पायलट ने हमला बोला और कहा कि वे आज फिर बिहार में हैं। पीएम यहां बार-बार आते हैं परंतु बिहार की जनता के भविष्य को बदलने के लिए उन्होंने क्या किया इस पर कुछ नहीं बोलते।

नीतीश कुमार को लेकर कहा कि नीतीश कुमार को सिर्फ कुर्सी से मोह है। वरना बिहार के लोगों के नाखून कटवाकर दिल्ली भेजने के बाद वापस भाजपा के साथ नहीं जाते। उन्होंने बिहार में 70 हजार करोड़ के घोटाले, आपराध, नौकरी, रोजगार और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी सरकार को कठघरे में खड़ा किया।

सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन उन्होंने कहा कि जनता अब ऐसे लोगों से ऊब चुकी है। उसने इस बार चुनाव में परिवर्तन का मन बना लिया है। बिहार का नौजवान बदलाव चाहता है। सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन चाहता है।

महागठबंधन के घोषणा पत्र का हवाला देकर पायलट ने कहा कि हमारे गठबंधन ने बिहार की जनता से जो वायदे किए हैं लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं और हम अपने हर वादे को को पूरा करने का संकल्प लेकर मैदान में आए हैं और उसे हर हाल में भी पूरा करेंगे।