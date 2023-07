बिहार के नालंदा से फर्जी आधार कार्ड के साथ रूसी नागरिक गिरफ्तार, 2020 से भारत में ही रह रहा है संदिग्ध आरोपी

Russian National Arrested From Bihar बिहार के नालंदा में पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड के साथ एक रूसी नागरिक को गिरफ्तार किया है। रूसी नागरिक के पास से बंगाल के पते पर बना फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद वह नव नालंदा महाविहार में विपश्यना करने आया था।

फर्जी आधार कार्ड के साथ रूसी नागरिक गिरफ्तार। जागरण

नालंदा, जागरण टीम: बिहार के नालंदा में पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड के साथ एक रूसी नागरिक को गिरफ्तार किया है। रूसी नागरिक के पास से बंगाल के पते पर बना फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद वह नव नालंदा महाविहार में विपश्यना करने आया था। पुलिस ने रूसी नागरिक के द्वारा वीजा के साथ भी छेड़छाड़ किये जाने की आशंका जतायी है। युवक ने पुलिस को अपना नाम अलेक्जेंडर तमित्री चेंको बताया है। उसने पुलिस को बताया कि वह 29 जनवरी 2020 को मलेशिया से 21 जनवरी 2021 तक का वीजा लेकर भारत आया था। कोरोना महामारी के कारण उसे 30 सितंबर 2021 तक भारत में रहने की स्वीकृति मिली। वह दो जून को धम्म विपश्यना केन्द्र में विपश्यना करने आया था। थाना प्रभारी दिनेश सिंह ने बताया कि इसके पास से कोलकाता के पते पर बना हुआ फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ। वीजा में भी छेड़छाड़ की गई है। नव नालंदा महाविहार द्वारा संचालित विपश्यना केन्द्र में दस दिनों का विपश्यना करने आया था। जांच के दौरान अधिकारी को उसपर शक हुआ। उन्होंने तीन जून को नोटिस देकर छह जून तक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा था, लेकिन उसने फर्जी आधार कार्ड दिखाया। वीजा के अनुसार. इन्हें 90 दिन ही भारत में रहना था, लेकिन वीजा के साथ छेड़छाड़ की गई है। पुलिस ने उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया है।

Edited By: Mohit Tripathi