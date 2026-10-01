बिहार में आज से बदल गया LPG, FD और पेंशन का हिसाब, आम आदमी की जेब पर पड़ेगा सीधा असर

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में 1 अक्टूबर से LPG, बैंक FD और NPS से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए आधार बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी किया गया है, जबकि बड़ी रकम की FD पर ब्याज दर से जुड़ी जानकारी देने के नियम बदले हैं।

वहीं NPS में खाता खोलने पर शुल्क व्यवस्था भी लागू हुई है। इन बदलावों का सीधा असर उपभोक्ताओं और निवेशकों पर पड़ सकता है। LPG उपभोक्ताओं के लिए अहम बदलाव 1 अक्टूबर से LPG सब्सिडी से जुड़े नियमों में बदलाव हुआ है। सब्सिडी वाले घरेलू LPG रिफिल की बुकिंग के लिए आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जरूरी किया गया है। बिहार में सब्सिडी वाले गैस कनेक्शन का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को इस प्रक्रिया पर ध्यान देना होगा। जिन ग्राहकों का सत्यापन पहले ही पूरा हो चुका है, उन्हें दोबारा कराने की जरूरत नहीं होगी। गैस की डिलीवरी से पहले सत्यापन जिन उपभोक्ताओं का आधार सत्यापन लंबित है, वे गैस डिलीवरी के समय, वितरक के कार्यालय या संबंधित तेल कंपनी के डिजिटल माध्यम से इसे पूरा कर सकते हैं। इसका उद्देश्य सब्सिडी का लाभ पात्र उपभोक्ताओं तक पहुंचाना बताया गया है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं के लिए यह बदलाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बड़ी FD पर बैंकिंग नियम बदले बैंकों में बड़ी रकम जमा करने वाले ग्राहकों के लिए भी नए प्रावधान लागू हुए हैं। ₹3 करोड़ या उससे अधिक की bulk deposit पर बैंकों को ब्याज दरों की जानकारी निर्धारित तरीके से उपलब्ध करानी होगी। इससे बड़ी FD कराने वाले ग्राहकों को लागू ब्याज दरों की तुलना करने में अधिक स्पष्टता मिलेगी।