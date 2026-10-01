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बिहार में आज से बदल गया LPG, FD और पेंशन का हिसाब, आम आदमी की जेब पर पड़ेगा सीधा असर

By Digital Desk Edited By: Radha Krishna
Published: Thu, 01 Oct 2026 09:51 AM (IST)

बिहार में 1 अक्टूबर से LPG, बैंक FD और NPS नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। इन बदलावों से ...और पढ़ें

बदलाव का सीधा असर आम लोगों पर

बदलाव का सीधा असर आम लोगों पर

HighLights

  1. LPG सब्सिडी हेतु आधार बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया गया।

  2. बड़ी FD पर ब्याज दर की जानकारी देना अनिवार्य होगा।

  3. NPS खाता खोलने पर नया शुल्क लागू किया गया है।

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में 1 अक्टूबर से LPG, बैंक FD और NPS से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए आधार बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी किया गया है, जबकि बड़ी रकम की FD पर ब्याज दर से जुड़ी जानकारी देने के नियम बदले हैं।

वहीं NPS में खाता खोलने पर शुल्क व्यवस्था भी लागू हुई है। इन बदलावों का सीधा असर उपभोक्ताओं और निवेशकों पर पड़ सकता है।

LPG उपभोक्ताओं के लिए अहम बदलाव

1 अक्टूबर से LPG सब्सिडी से जुड़े नियमों में बदलाव हुआ है। सब्सिडी वाले घरेलू LPG रिफिल की बुकिंग के लिए आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जरूरी किया गया है।

बिहार में सब्सिडी वाले गैस कनेक्शन का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को इस प्रक्रिया पर ध्यान देना होगा। जिन ग्राहकों का सत्यापन पहले ही पूरा हो चुका है, उन्हें दोबारा कराने की जरूरत नहीं होगी।

गैस की डिलीवरी से पहले सत्यापन

जिन उपभोक्ताओं का आधार सत्यापन लंबित है, वे गैस डिलीवरी के समय, वितरक के कार्यालय या संबंधित तेल कंपनी के डिजिटल माध्यम से इसे पूरा कर सकते हैं।

इसका उद्देश्य सब्सिडी का लाभ पात्र उपभोक्ताओं तक पहुंचाना बताया गया है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं के लिए यह बदलाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

बड़ी FD पर बैंकिंग नियम बदले

बैंकों में बड़ी रकम जमा करने वाले ग्राहकों के लिए भी नए प्रावधान लागू हुए हैं। ₹3 करोड़ या उससे अधिक की bulk deposit पर बैंकों को ब्याज दरों की जानकारी निर्धारित तरीके से उपलब्ध करानी होगी। इससे बड़ी FD कराने वाले ग्राहकों को लागू ब्याज दरों की तुलना करने में अधिक स्पष्टता मिलेगी।

NPS से जुड़े शुल्क में बदलाव

नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS में भी नया शुल्क ढांचा लागू हुआ है। Point of Presence के माध्यम से NPS खाता खोलने पर onboarding charge लागू होगा।

डिजिटल माध्यम से खाता खोलने पर शुल्क की व्यवस्था अलग हो सकती है। बिहार के सरकारी और निजी क्षेत्र के NPS खाताधारकों को अपने खाते के माध्यम से लागू शुल्क की जानकारी देखनी चाहिए।

बिहार में किन लोगों पर असर

इन बदलावों का असर बिहार में LPG सब्सिडी लेने वाले परिवारों, बड़ी FD रखने वाले ग्राहकों और NPS में निवेश करने वाले लोगों पर पड़ सकता है।

हालांकि हर बदलाव का प्रभाव व्यक्ति की सेवा, खाते और पात्रता पर निर्भर करेगा। इसलिए संबंधित बैंक, गैस एजेंसी या NPS सेवा प्रदाता से अपने मामले में लागू नियम की पुष्टि करना उपयोगी रहेगा।