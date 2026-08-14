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    Sarkari Naukri: रेलवे ने जेई और डीएमएस पदों के लिए मांगे आवेदन, 35 हजार से अध‍िक म‍िलेगी सैलरी

    By Akshay Pandey Edited By: vyas Chandra
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 01:24 PM (IST)

    रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने जूनियर इंजीनियर (JE) और डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट (DMS) के 3,993 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार 13 सितंबर तक ऑन ...और पढ़ें

    रेलवे में 3993 पदों के ल‍िए वैकेंसी।

    रेलवे में 3993 पदों के ल‍िए वैकेंसी।

    HighLights

    1. आरआरबी ने जेई और डीएमएस के 3,993 पद निकाले।

    2. आवेदन की अंतिम तिथि 13 सितंबर, वेतन ₹35,400।

    3. आयु सीमा 18-33 वर्ष, ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य।

    जागरण संवाददाता, पटना। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने जूनियर इंजीनियर (JE) और डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट (DMS) के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं।

    इस भर्ती अभियान के माध्यम से सभी आरआरबी में कुल 3,993 रिक्तियों को भरा जाएगा। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुरू हो गए हैं।

    आवेदन की अंतिम समय सीमा 13 सितंबर की रात 23:59 बजे तक तय की गई है, जबकि सफलतापूर्वक जमा किए गए आवेदनों के लिए परीक्षा शुल्क का भुगतान 15 सितंबर तक किया जा सकेगा।

    फॉर्म में सुधार का भी म‍िलेगा अवसर 

    रेलवे बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी अभ्यर्थी से फार्म भरते समय कोई गलती हो जाती है, तो वे निर्धारित संशोधन शुल्क का भुगतान करके 16 सितंबर से 25 सितंबर के बीच अपने आवेदन में सुधार (माडिफिकेशन) कर सकते हैं।

    हालांकि, अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना होगा कि क्रिएट एन अकाउंट फाॅर्म में दर्ज की गई जानकारी और चुने गए आरआरबी के विकल्प में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा।

    इन पदों के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार 1 जनवरी 2027 की गणना के आधार पर अभ्यर्थियों की आयु 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

    इन पदों पर चयनित होने वाले युवाओं को 7वें वेतन आयोग के पे लेवल छह के तहत 35,400 रुपये का प्रारंभिक मूल वेतन प्रदान किया जाएगा।

    सीबीटी के बाद दस्‍तावेज सत्‍यापन 

    चयन प्रक्रिया के तहत कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT), दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिनकी तिथियों की सूचना समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से ही दी जाएगी।

    सीबीटी और एम्पैनलमेंट के परिणाम भी संबंधित आरआरबी की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। रेलवे भर्ती बोर्ड ने उम्मीदवारों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी मायनों में पूर्ण आवेदन केवल आनलाइन मोड के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे, इसलिए अभ्यर्थी अंतिम तिथि 13 सितंबर की प्रतीक्षा किए बिना समय पर अपना आवेदन सुनिश्चित करें।