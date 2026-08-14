जागरण संवाददाता, पटना। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने जूनियर इंजीनियर (JE) और डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट (DMS) के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं।

इस भर्ती अभियान के माध्यम से सभी आरआरबी में कुल 3,993 रिक्तियों को भरा जाएगा। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुरू हो गए हैं।

आवेदन की अंतिम समय सीमा 13 सितंबर की रात 23:59 बजे तक तय की गई है, जबकि सफलतापूर्वक जमा किए गए आवेदनों के लिए परीक्षा शुल्क का भुगतान 15 सितंबर तक किया जा सकेगा।

फॉर्म में सुधार का भी म‍िलेगा अवसर

रेलवे बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी अभ्यर्थी से फार्म भरते समय कोई गलती हो जाती है, तो वे निर्धारित संशोधन शुल्क का भुगतान करके 16 सितंबर से 25 सितंबर के बीच अपने आवेदन में सुधार (माडिफिकेशन) कर सकते हैं।