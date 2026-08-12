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    रोहतास हत्याकांड और आगजनी की जांच अब CID के हाथ, घटनास्थल पर पहुंची दो SP वाली टीम; 600 भड़काऊ पोस्ट हटाए गए

    By Rajat Kumar Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 07:21 PM (IST)

    रोहतास के दिनारा में चदेश्वर चौधरी की हत्या और आगजनी की जांच अब सीआईडी ने संभाल ली है, जिसमें डीआईजी के नेतृत्व में एक टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया। ...और पढ़ें

    डीआइजी के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंची टीम

    डीआइजी के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंची टीम

    HighLights

    1. सीआईडी ने रोहतास हत्याकांड और आगजनी की जांच संभाली।

    2. डीआईजी के नेतृत्व में टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया।

    3. पुलिस ने 600 भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट हटाए।

    राज्य ब्यूरो, पटना। रोहतास के दिनारा में चदेश्वर चौधरी की हत्या और इसके बाद हुई आगजनी की जांच अब अपराध अनुसंधान विभाग (सीआइडी) ने संभाल ली है। पांच अगस्त को हुई घटना के बाद सीआइडी के डीआइजी जयंतकांत के नेतृत्व में एसपी आलोक और एसपी रामानंद कौशल की टीम ने जोगिया गांव पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। टीम जांच से जुड़ी रिपोर्ट जल्द पुलिस मुख्यालय को सौंपेगी।

    डीआइजी के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंची टीम

    सीआइडी की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली। अधिकारियों ने घटना की परिस्थितियों और अब तक हुई पुलिस कार्रवाई की भी समीक्षा की।

    जांच के बाद तैयार रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजी जाएगी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस की निगरानी लगातार बनी हुई है।

    दोनों गांवों में तैनात है पुलिस बल और मजिस्ट्रेट

    पुलिस मुख्यालय में बुधवार को एडीजी मुख्यालय सुनील कुमार और एडीजी विधि-व्यवस्था केएस अनुपम ने संयुक्त प्रेसवार्ता की।

    अधिकारियों ने बताया कि मृतक के गांव मिल्की और अभियुक्त के गांव जोगिया में पर्याप्त पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। डीएम और एसपी भी स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं।

    हत्या और आगजनी मामले में तीन प्राथमिकी

    अधिकारियों के अनुसार, पूरे मामले में तीन प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। मृतक के स्वजन की ओर से अजीत तिवारी समेत पांच लोगों को नामजद किया गया है।

    पुलिस पर हमला करने तथा अजीत तिवारी के घर में तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में 16 नामजद और 300-400 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।

    गाजीपुर से पांच घंटे में पकड़े गए पिता-पुत्र

    पुलिस के अनुसार, आरोपित अजीत तिवारी और उसके पुत्र चिंगारी तिवारी को घटना के करीब पांच घंटे के भीतर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया था।

    प्राथमिक जांच में मजदूरी छोड़ने को लेकर विवाद की बात सामने आई है। हालांकि मामले की विस्तृत जांच अब सीआइडी कर रही है।

    इंटरनेट मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर

    एडीजी मुख्यालय सुनील कुमार ने बताया कि घटना के बाद इंटरनेट मीडिया के माध्यम से सामाजिक विद्वेष फैलाने का प्रयास किया गया।

    पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भ्रामक और विद्वेष फैलाने वाले करीब 600 पोस्ट हटवाए हैं। ऐसे पोस्ट करने वालों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

    भड़काऊ पोस्ट करने वाले भी जांच के घेरे में

    पुलिस के अनुसार, एक आरोपित के विरुद्ध साइबर थाने में भी मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि घटना के बाद सामाजिक तनाव बढ़ाने या भ्रामक जानकारी फैलाने की कोशिश करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

    पुलिस दोनों गांवों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ इंटरनेट मीडिया की गतिविधियों पर भी नजर रख रही है।

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