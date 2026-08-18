रोहतास हत्याकांड पर गरमाई सियासत, अनिल कुमार ने सरकार से मांगा मुआवजा और रोजगार

डिजिटल डेस्क, पटना/रोहतास। रोहतास के दिनारा थाना क्षेत्र में चंदेश्वर चौधरी हत्याकांड को लेकर बहुजन शोषित समाज संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सरकार से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की।

मुआवजा ही नहीं, परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग अनिल कुमार ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी रोजगार देने की मांग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीड़ित परिवार और चश्मदीद भी मौजूद रहे।

बंधुआ मजदूरी का आरोप, फिर हत्या से मचा हड़कंप अनिल कुमार ने आरोप लगाया कि चंदेश्वर चौधरी से कथित तौर पर बंधुआ मजदूर की तरह काम कराया जा रहा था। उनका दावा है कि मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया और दूसरी जगह काम करने से भी रोका जाता था।

‘दूसरी जगह काम करने लगे तो कर दी गई हत्या’ अनिल कुमार के मुताबिक, जब चंदेश्वर दूसरी जगह काम करने जाने लगे तो उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

पिता-पुत्र की गिरफ्तारी पर भी उठाए सवाल उन्होंने कहा कि मामले में आनन-फानन में पिता-पुत्र की गिरफ्तारी हुई, लेकिन आरोप लगाया कि प्रशासन पीड़ित परिवार के बजाय कथित शोषण करने वालों को संरक्षण दे रहा है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग दोहराई।

पुलिस की भूमिका पर सवाल, डराने-धमकाने का आरोप अनिल कुमार ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि एक निलंबित पदाधिकारी को जानबूझकर वहां तैनात किया गया और गरीब परिवार को डराने-धमकाने का प्रयास किया जा रहा है।