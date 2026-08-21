डिजिटल डेस्क, पटना। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की पुत्री रोहिणी आचार्य एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं।

बीते दिनों केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को जवाब देने के बाद अब उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से अपने रुख को स्पष्ट किया है।

रोहिणी ने कहा कि उनके माता-पिता लालू प्रसाद और राबड़ी देवी पर यदि कोई अभद्र या अमर्यादित टिप्पणी करेगा तो वह उसका जवाब उसी भाषा में देंगी।

रोहिणी ने अपने पोस्ट में कहा कि उनके लिए माता-पिता से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। उन्होंने लिखा कि माता-पिता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी होने पर उनकी ओर से जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा, जिस भाषा में टिप्पणी की गई होगी।

मांझी पर फिर साधा निशाना रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मांझी ने किसी अन्य व्यक्ति के बयान के संदर्भ में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के बारे में टिप्पणी की थी, जबकि उस बयान से उनके माता-पिता का कोई लेना-देना नहीं था।

रोहिणी के अनुसार, मांझी ने विषय से हटकर लालू प्रसाद और राबड़ी देवी पर टिप्पणी की। उन्होंने इसे पूर्वाग्रह से ग्रसित और ओछी टिप्पणी बताया। रोहिणी ने कहा कि एक बेटी होने के नाते ऐसी टिप्पणी का जवाब देना उनके लिए स्वाभाविक था।

बोलीं- मर्यादा का ख्याल रखना जानती हूं रोहिणी ने कहा कि वह भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना बखूबी जानती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग अपनी बात मर्यादा के दायरे में रखते हैं, वह उनकी मर्यादा का भी सम्मान करती हैं।

उन्होंने अपने पोस्ट में उन मीडिया रिपोर्टों का भी जिक्र किया, जिनमें उनके किसी व्यक्ति के बचाव में खड़े होने या किसी का बचाव करने की बात कही जा रही है। ‘पल-पल राय बदलने वालों में से नहीं’ रोहिणी ने इस तरह के नरेटिव को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वह पल-पल अपनी राय बदलने वालों में से नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो उनके अनुसार गलत था या है, वह गलत ही रहेगा, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो।