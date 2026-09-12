डिजिटल डेस्क, पटना। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) में विधान परिषद चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन को लेकर शुरू हुई अंदरूनी खींचतान अब राजनीतिक बयानबाजी में बदल गई है।

लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य द्वारा पार्टी के टिकट वितरण पर सवाल उठाए जाने के बाद भाजपा ने राजद पर हमला बोला है।

राजद छोड़कर भाजपा में आए मृत्युंजय तिवारी ने रोहिणी आचार्य के बयान का हवाला देते हुए कहा कि राजद में अब सबकुछ ठीक नहीं है।

उन्होंने दावा किया कि पार्टी के भीतर ही अलग-अलग गुट एक-दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं और राजद की स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। अब यह पार्टी बचने वाली नहीं है।

'राजद में ऑल इज नॉट वेल'

मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि राजद की जो दुर्गति हुई है, उसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं, यह सभी जानते हैं। इसके बावजूद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उन लोगों से घिरे हुए हैं, जो उन्हें सही स्थिति से अवगत नहीं होने दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि रोहिणी आचार्य का गुट हो या कोई दूसरा गुट, पार्टी के भीतर से ही सवाल उठ रहे हैं। उनके मुताबिक, तेजस्वी यादव ऐसे लोगों से घिरे हैं, जिन्होंने उनकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। रोहिणी के बयान को बनाया मुद्दा दरअसल, राजद ने विधान परिषद की आठ रिक्त होने वाली सीटों में से छह के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। प्रत्याशियों के चयन के बाद रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट कर पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाया।