    लालू यादव की बेटी Rohini Acharya का बड़ा बयान, कहा- बहनों का तिरस्कार करने वालों का बहिष्कार हो

    By Manoj Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 02:15 PM (IST)

    उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के बिहार की लड़कियों पर दिए गए बयान को लेकर बिहार की सियासत गरमा गई है। लालू यादव की बेटी रोहिणी ...और पढ़ें

    रोहिणी आचार्य। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की लड़कियों पर उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के बयान पर बिहार की सियासत गर्म है। इस बीच लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने ट्वीट कर बयान की निंदा की और कहा कि बेटियों के प्रति समाज व लोगों की सोच एवं दृष्टिकोण में अभी भी बड़े सुधार व बदलाव की जरूरत है।

    उन्होंने X पर पोस्ट कर कहा कि हाल ही में बिहार की बेटियों की कीमत-बोली लगाने वाला एक अति निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण बयान सामने आया। ऐसे बयानों से यही साबित होता है कि बेटियों के प्रति समाज व लोगों की सोच एवं दृष्टिकोण में अभी भी बड़े सुधार व बदलाव की जरूरत है।

    उन्होंने लिखा कि बेटियों के प्रति कायम गलत मानसिकता को ख़त्म किए बिना 'बेटी बचाओ', 'बेटियों को आगे बढ़ाओ और पढ़ाओ" जैसे नारे व प्रयास निरर्थक हैं।
    बेटियों की बोली लगाने, कीमत आंकने वालों, बेटियों-बहनों का तिरस्कार करने वालों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए।

    उन्होंने कहा कि बेटियों-बहनों को अपमानित-प्रताड़ित करने वालों के विरुद्ध, हर भेद भुला कर, हम में से हर एक को बेटियों-बहनों के साथ खड़ा होना चाहिए और ऐसा करने वालों को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए।

    रोहिणी ने आगे लिखा कि इतिहास के साथ-साथ भूत एवं वर्त्तमान के हर एक दौर ने ये साबित किया है कि "बेटियां - बहनें बेमिसाल होती हैं, दृढ निश्चय, निष्ठा, त्याग, विश्वास, संघर्ष, समर्पण और सफलता की मिसाल होती हैं। वो गौरवबोध होती हैं, जो बेशकीमती होती हैं और जिनकी बोली तो कदापि नहीं लगायी जा सकती है "।

    क्या है पूरा मामला

    दरअसल, एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है। इसमें उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू एक सभा को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

    वीडियो में गिरधारी लाल साहू यह कहते सुने जा रहे हैं कि 'बिहार में 20–25 हजार रुपये में लड़कियां मिल जाती हैं, कुंवारों के लिए बिहार से लड़कियां लेकर आएंगे।'

    कथित तौर पर यह बयान 23 दिसंबर को अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्याहीदेवी मंडल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया गया बताया जा रहा है।