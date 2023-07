Patna: घर में घुसे लुटेरों ने की रिटायर्ड सैनिक की पत्नी की गला रेतकर हत्या, छानबीन में जुटी पुलिस

Crime News ग्रामीणों ने घटना की जानकारी महिला के पति पुत्र और पुलिस को दी। महिला के दोनों पुत्र घर से बाहर नौकरी पर थे। पति सेवानिवृत्त सैनिक रामप्रसाद राय भी घटना के दिन अपने इंजीनियर पुत्र सर्वेश कुमार के पास नवादा चले गए थे। जानकारी मिलने के दो घंटे के अंदर स्वजन फतुहा पहुंच गए। पुलिस हर बिंदू पर जांच में जुटी है।

फतुहा में दिनदहाड़े घर में घुसे लुटेरों ने की महिला की गला रेतकर हत्या।

संवाद सूत्र, फतुहा (पटना): राजधानी में लूट के दौरान एक और हत्या करने की घटना सामने आई है। इस बार लुटेरों ने ग्रामीण इलाके की महिला को निशाना बनाया है। घटना फतुहा थाना क्षेत्र के रायपुरा मोहल्ले की है, जहां लुटेरों ने विरोध करने पर सेवानिवृत्त सैनिक की पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। घटना दिनदहाड़े शुक्रवार को हुई। मृतका की राम प्रसाद राय की पत्नी पहचान 65 वर्षीय द्रपणिया देवी के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही डीएसपी सियाराम यादव, थानेदार मुकेश कुमार मुकेश समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। पुलिस छानबीन में जुटी ग्रामीण एसपी इमरान मसूद ने बताया कि बदमाश मृत महिला के शरीर से केवल मंगलसूत्र और अंगूठी लेकर गए। हालांकि, उनके कान के टाप्स और नाक का बेसर सुरक्षित है। ऐसे में सभी बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे पड़ोसी द्रपणिया देवी के घर गए तो आवाज देने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद पड़ोसी ने घर के अंदर देखा कि महिला खून से लथपथ हालत में पड़ी है। शोर मचाते हुए तत्काल आसपास के लोगों को जानकारी दी। कुछ ही देर बाद दर्जन भर की संख्या ग्रामीण पहुंच गए। महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। स्वजन फतुहा पहुंचे ग्रामीणों ने घटना की जानकारी महिला के पति, पुत्र और पुलिस को दी। महिला के पुत्र राजीव कुमार स्टेट बैंक में सहायक प्रबंधक और दूसरे पुत्र सर्वेश कुमार इंजीनियर हैं। दोनों पुत्र घर से बाहर नौकरी पर थे। पति सेवानिवृत्त सैनिक रामप्रसाद राय भी घटना के दिन अपने इंजीनियर पुत्र सर्वेश कुमार के पास नवादा चले गए थे। जानकारी मिलने के दो घंटे के अंदर स्वजन फतुहा पहुंच गए। पुलिस हर बिंदू पर जांच में जुटी है। अबतक हत्या का कारण अबतक स्पष्ट नहीं हो सका है। एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और साक्ष्य के लिए नमूने संग्रह किए। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पटना भेजा।

