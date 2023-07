सीबीआई द्वारा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर चार्जशीट किए जाने के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कितनी चार्जशीट लगी और हटी। इस चार्जशीट से तेजस्वी यादव पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यह सब तेजस्वी को हतोत्‍साहित करने की साजिश है। कुछ दिनों में लौटेंगे और पटना से ही बेंगलुरु में विपक्षी एकजुटता की बैठक में शामिल होने के लिए जाएंगे।

लालू बोले-कितना चार्जशीट आया और गया, तेजस्वी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा

राज्य ब्यूरो, पटना: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद गुरुवार को दिल्ली रवाना हो गए। लालू ने हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि ब्लड टेस्ट कराने जा रहे है। कुछ दिनों में लौटेंगे और पटना से ही बेंगलुरु में विपक्षी एकजुटता की बैठक में शामिल होने के लिए जाएंगे। सीबीआई द्वारा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर चार्जशीट किए जाने के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कितनी चार्जशीट लगी और हटी। इस चार्जशीट से तेजस्वी यादव पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यह सब तेजस्वी को हतोत्‍साहित करने की साजिश है। इसी के साथ उन्‍होंने भाजपा पर हमला बोला। लालू प्रसाद ने कहा कि इस बार नरेंद्र मोदी की विदाई करनी है। हमलोग लगातार इस काम में लगे हैं। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह परामर्श दे डाला कि प्रधानमंत्री को अपनी पत्नी को साथ रखना चाहिए। बगैर पत्नी के वह प्रधानमंत्री आवास में रहते हैं। यह गलत है। पिछले दिनों लालू प्रसाद ने पटना में संपन्न विपक्षी एकजुटता की बैठक में राहुल गांधी को दूल्हा बनने की सलाह दी। इसका संदर्भ लेकर उनसे यह पूछा गया कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे? इस पर लालू प्रसाद ने कहा कि कहना और पीएम बनना दोनों अलग बाते हैं। लालू प्रसाद ने यह दावा किया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन 300 सीटों पर जीतेगी। महाराष्ट्र प्रकरण पर उन्होंने कहा कि शरद पवार रिटायर थोड़े होने वाले हैं।

