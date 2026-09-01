बिहार में RJD ने तय की उम्र-सीमा: छात्र इकाई में 27 और युवा इकाई में 35 साल तक के ही बनेंगे अध्यक्ष

राज्य ब्यूरो, पटना। जिला स्तर पर मूल संगठन और उसकी अनुषांगिक इकाइयों की अध्यक्षता के लिए राजद ने उम्र-सीमा का निर्धारण कर दिया है।

मूल संगठन में जहां 55 वर्ष की उम्र वाले ही जिलाध्यक्ष होंगे, वहीं जिला की युवा इकाई की अध्यक्षता के लिए उम्र अधिकतम 35 वर्ष ही मान्य होगी। छात्र इकाई की अध्यक्षता के लिए उम्र-सीमा अधिकतम 27 वर्ष निर्धारित की गई है।