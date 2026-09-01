बिहार में RJD ने तय की उम्र-सीमा: छात्र इकाई में 27 और युवा इकाई में 35 साल तक के ही बनेंगे अध्यक्ष
राजद ने जिला स्तर पर मूल संगठन, युवा और छात्र इकाइयों के अध्यक्षों के लिए उम्र-सीमा तय की है।
HighLights
राजद ने जिला अध्यक्षों के लिए 55 वर्ष की उम्र-सीमा तय की।
युवा इकाई अध्यक्ष 35, छात्र इकाई अध्यक्ष 27 वर्ष से कम।
तेजस्वी यादव युवाओं को पार्टी में अधिक नेतृत्व देना चाहते हैं।
राज्य ब्यूरो, पटना। जिला स्तर पर मूल संगठन और उसकी अनुषांगिक इकाइयों की अध्यक्षता के लिए राजद ने उम्र-सीमा का निर्धारण कर दिया है।
मूल संगठन में जहां 55 वर्ष की उम्र वाले ही जिलाध्यक्ष होंगे, वहीं जिला की युवा इकाई की अध्यक्षता के लिए उम्र अधिकतम 35 वर्ष ही मान्य होगी। छात्र इकाई की अध्यक्षता के लिए उम्र-सीमा अधिकतम 27 वर्ष निर्धारित की गई है।
बिहार की जनसंख्या में युवा निर्णायक हो गए हैं। ऐसे में राजद भी युवाओं के हाथों में अधिकाधिक नेतृत्व देने का प्रयास कर रहा।
पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव इस पद पहुंचने वाले देश के सबसे कम उम्र के नेताओं में से एक हैं। वे चाहते हैं कि नई उम्र वाले राजद में आगे आएं और अनुभवी उनका मार्गदर्शन करें।
इसी लक्ष्य जिला स्तर पर नेतृत्व की उम्र-सीमा तय हुई है। इसी के साथ जिला कमेटियों के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है।
सोमवार को दो सांगठनिक जिलों बगहा और पटना की बैठक हुई थी। बुधवार को भागलपुर और छपरा जिला के वरीय नेताओं की बैठक आहूत है, जिसे मुख्य रूप से तेजस्वी संबोधित करेंगे।
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