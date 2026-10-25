'कर्मों की मिल रही सजा, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती', अनंत सिंह पर JDU के एक्शन के बाद RJD का तंज

राज्य ब्यूरो, पटना। वर्ष 2024 की जनवरी में सत्ता के उलटफेर में राजद के तीन विधायक दगा दे गए थे। उनमें अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी भी थीं।

अब जबकि जदयू में अनंत की कथा का अंत हो गया है, तो राजद को भी आईना दिखाने की सूझी है। अपने एक्स हैंडल पर पार्टी ने लिखा है कि ... को कर्मों की सजा मिल रही है।

इसी के साथ उसने उन लोगों की कथित बदतर स्थिति को उनके कुचक्र का प्रतिफल बताया है, जिन्होंने राजद को सत्ता से बेदखल करने में योगदान दिया था।

राजद ने लिखा है कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने सत्ता के लिए कभी किसी का अहित नहीं किया, अनैतिकता को कभी स्वीकार नहीं किया, जेल जाना स्वीकार किया, मीडिया ट्राइल फेस किया, सरकार गई, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं किया।