राज्य ब्यूरो, पटना। डीजी कुंदन कृष्णन द्वारा पांच करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजे जाने पर राजद सांसद सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को खुला पत्र लिखा है।

उन्होंने पूछा कि सरकारी काम से जुड़े मामले में मुकदमे से पहले सरकार की अनुमति ली गई थी या नहीं। नियमों का हवाला देते हुए कहा है कि ऐसे मामले में सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।

उन्होंने मुख्यमंत्री से स्थिति स्पष्ट करने और आवश्यकता पड़ने पर कुंदन कृष्णन को नियमों का प्रशिक्षण दिलाने का आग्रह किया।

'डीएसपी ने सांसद को दी थी धमकी'

सुधाकर ने आरोप लगाया है कि जन-प्रतिनिधियों और जनता के प्रति अधिकारी अहंकारपूर्ण रवैया अपनाते हैं। डेढ़ वर्ष पहले दीपक कुमार से संबंधित प्रेस-वार्ता के बाद कुंदन कृष्णन के अधीनस्थ डीएसपी ने उन्हें और उनके भाई को परिणाम भुगतने की धमकी दी थी।

तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इससे अवगत कराया गया। भारत भूषण तिवारी की हत्या के मामले में पुलिस की भूमिका की न्यायिक जांच का उल्लेख करते हुए सुधाकर ने लिखा है कि उस समय कृष्णन बिहार एसटीएफ के डीजी थे, इसलिए उनकी भूमिका पर प्रश्न स्वाभाविक है।