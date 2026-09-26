RJD MLC सुनील सिंह के परिवार पर शिकंजा: भारत चना दाल के नाम पर 27 लाख की ठगी, पत्नी और बेटे पर चार्जशीट दायर

जागरण संवाददाता, पटना। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के एमएलसी सुनील कुमार सिंह के परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिख रही हैं।

भारत चना दाल की आपूर्ति के नाम पर लाखों रुपये की जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में गर्दनीबाग थाना पुलिस ने एमएलसी की पत्नी वंदना सिंह और बेटे यशस्वी सिंह के खिलाफ अदालत में चार्जशीट (आरोप पत्र) दायर कर दी है।

पुलिस जांच में आरोप सत्य पाए जाने के बाद अब कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए दोनों आरोपितों को अदालत में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया है। यह पूरा मामला पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र स्थित मगध विहार कालोनी से जुड़ा है।

यहां की निवासी और आशा एंटरप्राइजेज की प्रोपराइटर मेघा ने 1 जून 2025 को गर्दनीबाग थाने में एफआइआर दर्ज कराई थी। मेघा फल, सब्जी और खाद्यान्न के व्यापार से जुड़ी हैं, जो अलग-अलग सप्लायरों से सामान खरीदकर बाजार में बेचती हैं।