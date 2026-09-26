RJD MLC सुनील सिंह के परिवार पर शिकंजा: भारत चना दाल के नाम पर 27 लाख की ठगी, पत्नी और बेटे पर चार्जशीट दायर
आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह की पत्नी व बेटे के खिलाफ भारत चना दाल की आपूर्ति के नाम पर लाखों ...और पढ़ें
HighLights
एमएलसी सुनील सिंह की पत्नी-बेटे पर धोखाधड़ी का आरोप।
भारत चना दाल आपूर्ति के नाम पर लाखों की जालसाजी।
गर्दनीबाग पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दायर की।
जागरण संवाददाता, पटना। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के एमएलसी सुनील कुमार सिंह के परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिख रही हैं।
भारत चना दाल की आपूर्ति के नाम पर लाखों रुपये की जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में गर्दनीबाग थाना पुलिस ने एमएलसी की पत्नी वंदना सिंह और बेटे यशस्वी सिंह के खिलाफ अदालत में चार्जशीट (आरोप पत्र) दायर कर दी है।
पुलिस जांच में आरोप सत्य पाए जाने के बाद अब कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए दोनों आरोपितों को अदालत में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया है। यह पूरा मामला पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र स्थित मगध विहार कालोनी से जुड़ा है।
यहां की निवासी और आशा एंटरप्राइजेज की प्रोपराइटर मेघा ने 1 जून 2025 को गर्दनीबाग थाने में एफआइआर दर्ज कराई थी। मेघा फल, सब्जी और खाद्यान्न के व्यापार से जुड़ी हैं, जो अलग-अलग सप्लायरों से सामान खरीदकर बाजार में बेचती हैं।
व्यापार के सिलसिले में मेघा ने जय माता दी कृषक सेवा स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड की अध्यक्ष वंदना सिंह से भारत चना दाल खरीदने के लिए संपर्क किया था।
इसके बाद दाल की सप्लाई के एवज में सोसाइटी के खाते में 23.65 लाख रुपये जमा कराए गए। हालांकि, भारी रकम लेने के बावजूद न तो चना दाल की आपूर्ति की गई और न ही पैसे वापस लौटाए गए।
बेटे पर भी लगा लाखों रुपये हड़पने का आरोप
केवल वंदना सिंह ही नहीं, बल्कि एमएलसी सुनील सिंह के पुत्र यशस्वी सिंह पर भी इसी तरह की जालसाजी का आरोप लगा।
मेघा ने आरोप लगाया था कि सारण फल-सब्जी कृषक स्वावलंबी सेवा समिति लिमिटेड के अध्यक्ष यशस्वी सिंह ने भी भारत चना दाल की आपूर्ति के नाम पर 3.71 लाख रुपये लिए, लेकिन वादे के मुताबिक सामान नहीं दिया।
दोनों ही मामलों में पीड़ितों ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने नीयत बदलकर विश्वासघात किया और पैसे हड़प लिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए गर्दनीबाग पुलिस ने गहन जांच शुरू की।
अनुसंधानकर्ता ने अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट में पाया कि वादी द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह सत्य हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपितों के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, जिसके आधार पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है।
पीड़िता के पति मनीष सिंह यादव ने बताया कि पुलिस द्वारा पेश की गई चार्जशीट के आधार पर अदालत ने वंदना सिंह तथा यशस्वी सिंह को कोर्ट में हाजिर होने का समन भेजा है।
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