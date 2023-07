अमित शाह से मुलाकात पर राजद MLC की सफाई- बंद कमरे में नहीं हुई थी मुलाकात, जबतक जिन्दा हूं RJD से जुड़ा रहूंगा

बिस्कोमान अध्यक्ष और आरजेडी MLC सुनील कुमार सिंह ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात बंद कमरे में नहीं बल्कि एक सम्मेलन के दौरान हुई थी। अमित शाह केंद्रीय सहकारिता मंत्री भी हैं। इस नाते वे बिस्कोमान के भी मंत्री हैं। सुनील कुमार सिंह ने भाजपा में जाने के सवाल पर कहा कि मैं 27 सालों से लालू प्रसाद उनकी पार्टी और परिवार से जुड़ा हुआ हूं।

अमित शाह के साथ फोटो खिंचाने पर राजद MLC की सफाई- बंद कमरे में नहीं, सम्मेलन में हुई थी मुलाकात।

राज्य ब्यूरो, पटना: बिस्कोमान अध्यक्ष और आरजेडी के विधान परिषद सदस्य सुनील कुमार सिंह ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात बंद कमरे में नहीं, बल्कि एक सम्मेलन के दौरान हुई थी। उन्होंने कहा कि अमित शाह केंद्रीय सहकारिता मंत्री भी हैं। इस नाते वे बिस्कोमान के भी मंत्री हैं। सुनील कुमार सिंह सोमवार को विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बड़े नेता हैं। वह हमारे अभिभावक हैं। वह कह रहे हैं कि बातचीत के लिए मुझे फोन किया गया था। मैं उनकी बातों को गलत नहीं कह रहा हूं। हालांकि राज्य में कौन ऐसा आदमी है, जिसे मुख्यमंत्री फोन करें और वह आदमी उनसे बात न करे। जबतक जिन्दा हूं राजद से जुड़ा रहूंगा: सुनील कुमार सुनील कुमार सिंह ने भाजपा में जाने के सवाल पर कहा कि मैं 27 सालों से लालू प्रसाद, उनकी पार्टी और परिवार से जुड़ा हुआ हूं। मेरी आस्था पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। हां, इतना कह सकता हूं, जबतक जिन्दा हूं राजद और लालू परिवार से जुड़ा रहूंगा। उन्होंने कहा कि उनके फेसबुक पोस्ट को लेकर गलतफहमी फैलायी गई है। मैंने वह पोस्ट हटा लिया, जिसमें सवाल की तरह पूछा गया था कि देश को सबसे अविश्वसनीय आदमी कौन है? क्या था पूरा मामला बता दें कि सोशल मीडिया पर आरजेडी नेता सुनील कुमार सिंह की गृहमंत्री अमित शाह के साथ एक फोटो वायरल हो रही है। फोटो वायरल होने के बाद बिहार में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया। सूत्रों के मुताबिक, सुनील कुमार सिंह की गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बारे में पता चलते ही नीतीश कुमार आरजेडी नेता पर भड़क गये। हालात ऐसे हो गये कि खुद तेजस्वी यादव को बीच-बचाव के लिए सामने आना पड़ा।

Edited By: Mohit Tripathi