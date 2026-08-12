'महागठबंधन सरकार में अचानक लागू कर दी गई थी शराबबंदी'; RJD विधायक ने कहा- बिना सर्वे हुआ फैसला
RJD विधायक भाई वीरेंद्र ने बिहार में शराबबंदी को पूरी तरह विफल बताया, आरोप लगाया कि महागठबंधन सरकार में बिना पर्याप्त सर्वेक्षण के इसे लागू किया गया थ ...और पढ़ें
HighLights
RJD विधायक भाई वीरेंद्र ने बिहार शराबबंदी को पूरी तरह विफल बताया।
महागठबंधन सरकार में बिना सर्वेक्षण अचानक लागू करने पर सवाल उठाए।
बढ़ते अपराध, पुलिस गश्ती और अधिकारियों की मिलीभगत पर घेरा।
डिजिटल डेस्क, पटना। राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान परिषद (NCAER) की ताजा रिपोर्ट के बाद बिहार में शराबबंदी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के शराबबंदी को उसके उद्देश्यों में पूरी तरह सफल नहीं होने के बयान के बाद अब राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने भी सरकार की शराबबंदी नीति पर सवाल उठाए हैं।
उन्होंने इसे पूरी तरह विफल बताते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में भाई वीरेंद्र ने कहा कि महागठबंधन सरकार के कार्यकाल में बिना पर्याप्त सर्वेक्षण कराए ही अचानक शराबबंदी लागू करने का फैसला लिया गया था।
उन्होंने कहा कि राजद शराबबंदी के पक्ष में है, लेकिन जिस तरीके से इसे लागू किया जा रहा है, उससे इसका उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है।
'शराबबंदी के नाम पर घर-घर हो रही सप्लाई'
भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद घर-घर शराब की आपूर्ति हो रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर दूसरे राज्यों और पड़ोसी देश नेपाल से शराब बिहार में कैसे पहुंच रही है।
उन्होंने कहा कि सीमाओं से शराब की तस्करी हो रही है। अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि '10 ट्रक पार कराए जाते हैं और एक ट्रक पकड़ा जाता है, यह सबको मालूम है।'
उन्होंने कहा कि शराबबंदी के नाम पर केवल नाटक हो रहा है और इससे खादी और खाकी वाले मालामाल हो रहे हैं। सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र और राज्य दोनों जगह एनडीए की सरकार है।
अपराध के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा
भाई वीरेंद्र ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर भी राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिनदहाड़े हत्याएं हो रही हैं और पुलिस खुद सवालों के घेरे में है।
डायल-112 की गाड़ियों की मौजूदगी के बावजूद अपराध होने पर उन्होंने पुलिस की गश्ती व्यवस्था पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर डायल-112 की गाड़ियों के घूमने के बावजूद अपराध हो रहे हैं तो इसे गश्ती नहीं, बल्कि 'मटरगश्ती' कहा जाएगा।
उन्होंने विपक्ष की भूमिका में चौकीदार बताते हुए कहा कि उनका काम सरकार को जगाना है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि आज चौकीदार से थाने में पैर दबवाया जा रहा है।
युवा मुख्यमंत्री से अपराध पर लगाम की उम्मीद
राजद विधायक ने कहा कि उन्हें युवा मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि वह बिहार में अपराध पर लगाम लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाएंगे। उन्होंने सरकार से कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीरता से काम करने की मांग की।
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पदाधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्तियां दिए जाने के सवाल पर भाई वीरेंद्र ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को इस तरह की शक्तियां मिलने से उनकी मनमानी बढ़ सकती है।
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