    कांग्रेस का बिहार में कोई जनाधार नहीं; RJD नेता ने द‍िया सख्‍त बयान, औकात की भी हो गई चर्चा

    Vyas Chandra
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 03:54 PM (IST)

    राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस को बिहार में उसकी राजनीतिक हैसियत का आइना दिखाया है। उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, जिससे दोनों पार्टियों के संबंधों में तनाव दिख रहा है। यह बयान बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है।

    राजद नेता तेजस्‍वी यादव व कांग्रेस नेता राहुल गांधी। जागरण आर्काइव

    डिजिटल डेस्‍क, पटना। Bihar Politics: बिहार चुनाव में करारी हार के बाद महागठबंधन के दो प्रमुख दल RJD और कांग्रेस के रिश्‍ते में खटास आती दिख रही है। 

    कांग्रेस की समीक्षा बैठक के दौरान हार का कारण राजद को बताए जाने की चर्चा के बीच राजद के प्रदेश अध्‍यक्ष मंगनीलाल मंडल का कड़ा बयान सामने आया है।  

    बिहार में जनाधार राजद का 

    मीड‍िया से बातचीत में उन्‍होंने कहा क‍ि कांग्रेस यह कह रही है, लेक‍िन बिहार में तो राजद का जनाधार है। कांग्रेस को जो भी वोट म‍िला वह राजद का वोट था। जो अतिरिक्‍त वोट म‍िला वह भी राष्‍ट्रीय जनता दल के कारण। 

    अब ऐसे में कांग्रेस कहती है कि उनके कारण हारे हैं तो 2020 का चुनाव परिणाम याद कर लीजिए। तब 19 सीटें क‍िसके कारण जीते थे। सब सीट तो हार गए थे। हम तो कह रहे थे कि इतनी सीट मत लीजिए। 

    अब यदि उन्‍होंने अकेले आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है तो हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले। कांग्रेस ने अपनी औकात का विश्‍लेषण कर लिया है तो वही जाने।

    इधर राजद समीक्षा बैठक कर रहा है तो दिल्‍ली में कांग्रेस की बैठक भी चल रही है। उसमें परिणाम पर मंथन किया जा रहा है। इस बीच राजद प्रदेश अध्‍यक्ष के बयान पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। एनडीए नेताओं ने इस पर कटाक्ष किया है। 

    राजद कर रहा समीक्षा बैठक 

    राजद चुनाव परिणाम पर समीक्षा बैठक कर रहा है। प्रदेश अध्‍यक्ष ने बताया क‍ि 10 दिसंबर तक दो चरणों मे समीक्षा बैठक की जाएगी। पहले चरण में राजद अपने प्रत्‍याश‍ियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहा है।

    नौ प्रमंडल की नौ दिनों तक समीक्षा चलेगी। यह चार दिसंबर तक चलेगी। पांच से 10 दिसंबर तक जिलाध्‍यक्षों व पूर्व सांसद-विधायकों के साथ बैठक होगी। समीक्षा में जो बातें आएंगी, उनका विश्‍लेषण किया जाएगा। 

     