के के पाठक पर RJD-JDU में तकरार: जदयू ने बताया ईमानदार तो राजद ने कहा- नीतीश ऐसे अधिकारियों को बाहर करें

शिक्षा मंत्री की नसीहत- नायक फिल्‍म के हीरो न बनें लोक सेवक।

जागरण संवाददाता, पटना: बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अपने विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक से नाराज चल रहे हैं। यही कारण है किशिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने के के पाठक को 'नायक' फिल्‍म के हीरो या रॉबिनहुड वाली छवि नहीं बनाने की नसीहत तक दे डाली। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बीते मंगलवार को प्रेषित पीत पत्र के माध्यम से अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। इसमें उन्होंने अधिकारियों पर बिहार सरकार के नियमों के अनुसार काम नहीं करने का आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को अपनी-अपनी कार्यशैली में सुधार लाने की नसीहत भी दी। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की ओर से प्रेषित पत्र में लिखा गया है- पिछले कई दिनों से यह महसूस किया जा रहा है कि शिक्षा विभाग मीडिया में नकारात्मक खबरों से अधिक चर्चा में बना हुआ है। शिक्षा विभाग के इस मामले में राजद व जदयू के स्टैंड अलग-अलग दिख रहे हैं। बताया जाता है कि आप्त सचिव कृष्णा नंद के जरिए भेजे गए पत्र में कई अपशब्‍दों का भी इस्‍तेमाल किया गया। के के पाठक के मुद्दे पर राजद और जदयू की राह अलग जदयू कोटे से नीतीश सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने के के पाठक के पक्ष में कहा है कि वे नियम-कानून से चलने वाले ईमानदार अधिकारी हैं। कड़क अधिकारी हैं। उधर, राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि केके पाठक शिक्षा मंत्री की फजीहत कराते हैं। मनमर्जी का काम करते हैं। मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार को उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए।

Edited By: Deepti Mishra