Bihar: RJD का स्थापना दिवस आज, प्रदेश कार्यालय में लालू करेंगे झंडोत्तोलन; सभी जिलों में होगा कार्यक्रम

Bihar Politics राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक भोला यादव प्रदेश उपाध्यक्ष वृषिण पटेल सहित अन्य नेताओं के साथ स्थापना दिवस पर पटना व राज्य के सभी जिलों में होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी की समीक्षा की। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भी राजद का 27वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। लालू प्रसाद यादव को सलामी दी जाएगी।

राजद के स्थापन पर प्रदेश कार्यालय में लालू करेंगे झंडोत्तोलन।

Your browser does not support the audio element.

राज्य ब्यूरो, पटना: राजद (RJD) बुधवार को अपना 27वां स्थापना दिवस मनाएगी। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) पार्टी के वीरचंद पटेल पथ स्थित प्रदेश कार्यालय में झंडोत्तोलन कर स्थापना दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। सभी जिलों में मनाया जाएगा पार्टी का स्थापना दिवस राजद के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बताया कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भी राजद का 27वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। राजद प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में युवा राजद व छात्र राजद द्वारा झंडोत्तोलन के बाद लालू प्रसाद को सलामी दी जाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का संबोधन भी होगा। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक, भोला यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष वृषिण पटेल सहित अन्य नेताओं के साथ स्थापना दिवस पर पटना व राज्य के सभी जिलों में होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी की समीक्षा की। शिवानंद तिवारी बोले- तेजस्वी से इस्तीफा मांगने से पहले पवार-भुजबल की तरफ देख लें BJP नेता बीजेपी के नेताओं की ओर से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग पर राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए नसीहत दी है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी से इस्तीफा मांगने से पहले बीजेपी के नेता अजीत पवार व छगन भुजबल की तरफ देख लें। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिन अजीत पवार पर सत्तर हजार करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया और एलान किया था कि इनको मैं छोड़ूंगा नहीं, आज उन्हीं को पीएम ने महाराष्ट्र की सरकार में उप मुख्यमंत्री बनवा दिया।

Edited By: Mohammad Sameer