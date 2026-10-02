आधा झुका RJD का झंडा, नम आंखों से सच्चिदानंद यादव को अंतिम सलाम; लालू-राबड़ी और तेजस्वी ने जताया शोक

राज्य ब्यूरो, पटना। राजद के वरिष्ठ नेता और जहानाबाद के पूर्व विधायक डॉ. सच्चिदानंद यादव के निधन से पार्टी में शोक की लहर है। शुक्रवार को उनका पार्थिव शरीर राजद के राज्य कार्यालय लाया गया, जहां पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके सम्मान में पार्टी का झंडा भी आधा झुका दिया गया।

राजद कार्यालय में बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता जुटे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, जहानाबाद सांसद डॉ. सुरेंद्र प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता, सुरेश पासवान, प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू समेत कई नेताओं ने पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण किया।

पार्टी के झंडे में लिपटा पार्थिव शरीर, नम आंखों से दी विदाई नेताओं ने सच्चिदानंद यादव के पार्थिव शरीर पर पार्टी का झंडा ओढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कार्यालय का माहौल गमगीन रहा और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अपने वरिष्ठ नेता को अंतिम विदाई देने पहुंचे।

वहीं, पार्टी के निर्देशानुसार उनके सम्मान में राजद का झंडा आधा झुका दिया गया। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक मिनट का मौन रखकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। लालू-राबड़ी और तेजस्वी ने भी जताया शोक राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, सांसद मीसा भारती और प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सच्चिदानंद यादव के निधन पर शोक जताया।

पार्टी नेताओं ने कहा कि उनके निधन से राजद को अपूरणीय क्षति हुई है। नेताओं के अनुसार, सच्चिदानंद यादव विधायक रहने के साथ-साथ कार्यकर्ताओं की तरह संगठन के लिए समर्पित भाव से काम करते रहे। बांस घाट पर अंतिम संस्कार, उमड़ा राजद का हुजूम राजद कार्यालय में श्रद्धांजलि के बाद सच्चिदानंद यादव का अंतिम संस्कार बांस घाट पर किया गया। अंत्येष्टि में सांसद डॉ. सुरेंद्र प्रसाद यादव, विधायक सूबेदार दास, राहुल शर्मा, पूर्व विधायक सुदय यादव समेत बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए।