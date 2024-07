पटना में सड़क पर उतरे राजद-कांग्रेस और वामदल, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ निकाला प्रतिरोध मार्च

हैदराबाद पंहुचे बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि विपक्षी अपनी कमियों को छिपा रहे हैं, बिहार में त्वरित कार्रवाई की जाती है। पहले यही लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे और आज जब ऐसे लोगों पर कार्रवाई बढ़ रही है, तो वे फिर चिल्ला रहे हैं। बिहार में कानून-व्यवस्था कायम है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अपराधियों को कोई संरक्षण नहीं देते हैं। आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध, भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जा रही है।

बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर महागठबंधन द्वारा विरोध प्रदर्शन करने पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उन्हें विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन उससे पहले, राजद को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उनके शासन में पटना में दिनदहाड़े अपहरण होते थे। अब स्थिति बेहतर हुई है।

