RJD में कार्यकारी अध्यक्ष की तलाश, पसमांदा और दलित कार्ड खेलने की तैयारी; रेस में 4 बड़े नाम

राज्य ब्यूरो, पटना। राजद में एक वर्ग ऐसा है, जो प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को नियंत्रित करना चाह रहा। वह इस उपक्रम में है कि बिहार इकाई में दो कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए जाएं।

फिर सत्ता का ऐसा विकेंद्रीकरण होगा कि मंडल मुंह ताकते रह जाएंगे और अपनी मर्जी आगे बढ़ेगी। दूसरा वर्ग मात्र एक कार्यकारी अध्यक्ष की पैरोकारी कर रहा।

शीर्ष नेतृत्व अभी इस दूसरे वर्ग की अधिक सुन रहा, जो कार्यकारी अध्यक्ष के लिए दो नाम आगे किए हुए है। हालांकि, दूसरा ध्रुव अपने उद्यम में आठों पहर एक किए हुए है।

ये नाम चल रहे सबसे आगे

पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम

पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम और मोहम्मद इसराइल मंसूरी का नाम कार्यकारी अध्यक्ष के लिए सबसे आगे है। शिवचंद्र अनुसूचित जाति में चर्मकार समाज से हैं और इसराइल पसमांदा मुसलमान।

राजद के जनाधार के लिए दोनों अनुकूल। युवा इकाई की कमान संभाल चुके शिवचंद्र को सांगठनिक अनुभव भी है, लिहाजा नेतृत्व की पसंद के वरीयता क्रम में नंबर एक पर हैं।

मोहम्मद इसराइल मंसूरी।

इनके अतिरिक्त पासवान समाज के कुमार सर्वजीत और कुशवाहा समाज के आलोक मेहता भी दौड़ में बताए जा रहे। ये दोनों समाज एनडीए के अधिक निकट है, लिहाजा नेतृत्व उधेड़बुन में है, क्योंकि विश्वसनीयता सबकी एक से बढ़कर एक है।