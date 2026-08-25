बिहार में घर खरीदने से पहले जानिए बिल्डर की रैंकिंग, RERA के नए पोर्टल से खरीदारों की राह हुई आसान

राज्य ब्यूरो, पटना। रेरा बिहार ने अपनी वेबसाइट में बड़ा बदलाव किया है। वेबसाइट को अब इस तरह तैयार किया गया है कि आम लोगों, घर खरीदारों, प्रोमोटरों और रियल एस्टेट एजेंटों की जानकारी आसानी से मिल सके।

वेबसाइट को चार प्रमुख खंडों, आम लोग, गृह क्रेता, प्रोमोटर और रियल एस्टेट एजेंट में बांटा गया है। आम लोगों के लिए बनाए गए खंड में निबंधित परियोजनाओं की जानकारी, प्रोमोटर और परियोजनाओं की रैंकिंग, निबंधित एजेंटों का ब्योरा और जागरूकता से जुड़ी लघु फिल्मों के लिंक शुरुआत में ही दिए गए हैं।

इसका मकसद है कि घर खरीदने से पहले लोग परियोजना और प्रोमोटर के बारे में जरूरी जानकारी हासिल कर सही फैसला ले सकें। रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने नवीनतम रैंकिंग आंकड़े जारी करते हुए कहा कि प्रोमोटर और परियोजनाओं की रैंकिंग शुरू करने के बाद अब तिमाही प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर) जमा करने की प्रक्रिया को भी आसान और व्यवस्थित किया गया है। इससे प्रोमोटर के लिए रिपोर्ट भरना और घर खरीदार के लिए परियोजना की प्रगति समझना आसान होगा। उन्होंने बताया कि रैंकिंग के मानकों को काफी विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है। इन्हें लागू करने से पहले रेरा के वरिष्ठ अधिकारियों ने इन पर विस्तार से समीक्षा की है। रेरा अध्यक्ष ने कहा कि निबंधित परियोजना में बुकिंग करा चुके लोग वेबसाइट पर अपनी और परियोजना से जुड़ी जरूरी जानकारी देकर क्यूपीआर का सारांश अपने मोबाइल फोन पर घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं।