डिजिटल डेस्क, पटना। नेपाल सीमा से समुद्री बंदरगाह तक सीधी कनेक्टिविटी के लिहाज से प्रस्तावित रक्सौल-हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के लिए गेमचेंजर साबित हो सकता है।

रक्सौल को पश्चिम बंगाल के हल्दिया पोर्ट से जोड़ने वाले इस कॉरिडोर से बिहार के कई जिलों को बेहतर हाई-स्पीड कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है।

परियोजना का उद्देश्य नेपाल सीमा के प्रमुख व्यापारिक केंद्र रक्सौल को हल्दिया के समुद्री व्यापार नेटवर्क से जोड़ना है। प्रस्तावित कॉरिडोर की लागत करीब 60 हजार करोड़ और लंबाई करीब 719 किलोमीटर तक बताई जा रही है।

एनएचएआइ के उपलब्ध दस्तावेजों में रक्सौल-हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए अलग-अलग पैकेजों की डीपीआर प्रक्रिया का उल्लेख है।

बिहार के इन 12 जिलों को मिलेगी कनेक्टिविटी

मौजूदा प्रस्तावित रूट के अनुसार, बिहार में यह कॉरिडोर पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, जमुई और बांका से जुड़ने की योजना है।

इससे उत्तर बिहार से दक्षिण-पूर्वी बिहार तक नया सड़क संपर्क विकसित हो सकता है। रक्सौल से शुरू होने वाला मार्ग पूर्वी चंपारण के बाद शिवहर और उत्तर बिहार के अन्य इलाकों से होते हुए समस्तीपुर, बेगूसराय और लखीसराय की ओर जाने की योजना से जुड़ा है।

इसके बाद कॉरिडोर जमुई और बांका की तरफ बढ़ते हुए झारखंड में प्रवेश करेगा। बिहार में परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। गंगा पर बनेगा अहम पुल परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गंगा नदी पर प्रस्तावित पुल भी है। इसके जरिए बेगूसराय क्षेत्र और शाम्हो के बीच बेहतर कनेक्टिविटी विकसित करने की योजना है। इससे एक्सप्रेसवे से जुड़े इलाकों के बीच आवागमन और माल ढुलाई को सुविधा मिलने की उम्मीद है।

देवघर-दुमका से होकर बंगाल पहुंचेगा कॉरिडोर बिहार के बाद प्रस्तावित एक्सप्रेसवे झारखंड के देवघर, दुमका और जामताड़ा क्षेत्रों से होते हुए पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ेगा। इसके बाद पश्चिम बंगाल में बर्धमान, बांकुड़ा और मेदिनीपुर क्षेत्र से होते हुए हल्दिया पोर्ट तक पहुंचने की योजना बताई गई है। इस कनेक्टिविटी का देवघर जैसे धार्मिक पर्यटन केंद्रों को भी लाभ मिल सकता है। बेहतर सड़क संपर्क से यात्रियों के साथ स्थानीय कारोबार और परिवहन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है। नेपाल के कारोबार को हल्दिया पोर्ट तक मिलेगा सीधा रास्ता रक्सौल भारत-नेपाल व्यापार का प्रमुख प्रवेश बिंदु है, जबकि हल्दिया पूर्वी भारत का महत्वपूर्ण बंदरगाह और औद्योगिक केंद्र है। ऐसे में दोनों स्थानों को हाई-स्पीड सड़क से जोड़ने का सबसे बड़ा संभावित असर माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स पर पड़ सकता है। एक्सप्रेसवे बनने के बाद नेपाल सीमा से आने वाले माल को पूर्वी भारत के औद्योगिक क्षेत्रों और समुद्री बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए अपेक्षाकृत सीधा मार्ग उपलब्ध हो सकता है। इससे माल परिवहन का समय और लॉजिस्टिक्स लागत घटने की संभावना है। परियोजना को इसी वजह से व्यापारिक और औद्योगिक कनेक्टिविटी के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उद्योग, कृषि और रोजगार को मिल सकता है फायदा एक्सप्रेसवे से जुड़े जिलों में बेहतर सड़क संपर्क मिलने पर कृषि उत्पादों की तेज ढुलाई, औद्योगिक इकाइयों तक कच्चे माल की पहुंच और तैयार उत्पादों को बड़े बाजारों तक भेजने में सुविधा हो सकती है।

सड़क के आसपास वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के विकसित होने की भी संभावना है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर बन सकते हैं। हालांकि, इन संभावित प्रभावों का वास्तविक स्तर परियोजना के निर्माण और संचालन के बाद ही स्पष्ट होगा।