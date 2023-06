रामेश्वर महतो का आरोप- उमेश कुशवाहा कर रहे JDU को कमजोर, उपेंद्र कुशवाहा का दावा- जदयू में जल्द ही होगी टूट

उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार लालटेन छाप जिंदाबाद का नारा लगते दिखेंगे। कुशवाहा ने कहा कि जदयू के अंदर स्थिति ठीक नहीं है। एक-दो अपवाद छोड़ दें तो पार्टी का कोई भी बड़ा नेता जदयू में रहना नहीं चाहता है। जिस दिन नीतीश कुमार ने लालटेन का साथ लिया उसके बाद से यह स्थिति है।

रामेश्वर महतो का आरोप- उमेश कुशवाहा कर रहे JDU को कमजोर, उपेंद्र कुशवाहा का दावा- जदयू में जल्द होगी टूट

राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू में आंतरिक विवाद फिर सामने आया है। इस बार जदयू विधान पार्षद रामेश्वर महतो ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पर नीतीश कुमार और पार्टी को कमजोर करने के आरोप लगाए हैं। इस विवाद के बीच राष्ट्रीय लोक जनता दल (रालोजद) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया कि जदयू के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। जदयू में जल्द ही बड़ी टूट होगी। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार लालटेन छाप जिंदाबाद का नारा लगते दिखेंगे। कुशवाहा ने कहा कि जदयू के अंदर स्थिति ठीक नहीं है। एक-दो अपवाद छोड़ दें तो पार्टी का कोई भी बड़ा नेता जदयू में रहना नहीं चाहता है। जिस दिन नीतीश कुमार ने लालटेन का साथ लिया, उसके बाद से यह स्थिति है। वह दिन दूर नहीं जब जदयू और राजद का विलय हो जाएगा। कुशवाहा ने पटना में हुई विपक्षी एकता की महाबैठक पर भी तंज किया। उन्होंने कहा कि बैठक में कुछ भी सार्थक नहीं थी। दाढ़ी बढ़ी, दूल्हा बनें जैसे विषयों पर ही बात होती रही। अंत में लोगों ने तय कर लिया कि बिहार में बहुत गर्मी है, इसलिए अगली बैठक शिमला में करेंगे। सर्वदलीय बैठक कर मणिपुर मामले से अपना पल्ला झाड़ रही भाजपा : जदयू इधर, जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अजय चौधरी व हिमराज राम ने सोमवार को एक संयुक्त वक्तव्य में कहा कि सर्वदलीय बैठक कर भाजपा ने मणिपुर मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया है। जबकि स्थिति यह है कि मणिपुर में हालात बेकाबू हैं। जदयू प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा हिंसा रोकने के लिए कोई ठोस उपाय पर कुछ नहीं कर रही है। मणिपुर में भाजपा की सरकार है, इसलिए केंद्र सरकार वहां कोई ठोस कदम उठाने से परहेज कर रही है। जबकि मणिपुर में जारी हिंसा को देख वहां की राज्य सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए।

Edited By: Yogesh Sahu