यूपी चुनाव से पहले चिराग पासवान की रणनीति, लखनऊ में मनेगी रामविलास पासवान की पुण्यतिथि, योगी-अखिलेश को न्योता

डिजिटल डेस्क, पटना। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतरने का एलान कर चुकी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) अब यूपी में संगठन की सक्रियता बढ़ाने की तैयारी में जुट गई है।

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के मार्गदर्शन में पूर्व केंद्रीय मंत्री व पार्टी संस्थापक रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर लखनऊ में विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

इस आयोजन के जरिए पार्टी यूपी में अपनी राजनीतिक मौजूदगी को भी मजबूत करने की तैयारी कर रही है। पार्टी के बिहार मीडिया प्रमुख निशांत मिश्रा ने यह जानकारी दी।

योगी और अख‍िलेश को भी आमंत्रण

उन्‍होंने बताया कि 8 अक्टूबर को रामविलास पासवान की पुण्यतिथि के अवसर पर देशभर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश संगठन की ओर से लखनऊ में विशेष कार्यक्रम होगा।