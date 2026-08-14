डिजिटल डेस्क, पटना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तिरंगा लेकर राजभवन मार्च निकालने वाले हैं। इसे लेकर सत्ता पक्ष ने उन पर निशाना साधा है।

बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने तेजस्वी यादव के तिरंगा लेकर मार्च निकालने पर तंज कसते हुए कहा कि शायद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और एनडीए ज्वाइन कर लिया होगा।

शुक्रवार को पत्रकारों ने रामकृपाल यादव से सवाल किया कि तेजस्वी यादव राजद के झंडे की जगह तिरंगा लेकर राजभवन मार्च करने जा रहे हैं।

इस पर मंत्री ने कहा कि तिरंगा यात्रा तो हम लोगों की पहले से ही चल रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 'हम लोगों का काम कर रहे हैं। भाजपा ज्वाइन कर लिए होंगे। एनडीए ज्वाइन कर लिए होंगे।'

उन्होंने कहा कि राष्ट्र के प्रति सम्मान दिखाना अच्छी बात है। प्रशांत किशोर की तारीफ की रामकृपाल यादव ने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर अच्छा काम कर रहे हैं और 10 हजार लोगों को नौकरी दे रहे हैं। उन्होंने जो वादा किया था, उसे पूरा कर रहे हैं।

'तेजस्वी यादव मार्च की नौटंकी कर रहे' इससे पहले मंत्री रामकृपाल यादव ने तेजस्वी यादव के राजभवन मार्च को लेकर उन पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव मार्च की नौटंकी कर रहे हैं। जब उन्हें नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी, तब वे विदेश में अपनी भूमिका निभा रहे थे। रामकृपाल यादव ने कहा कि विदेश से लौटने के बाद तेजस्वी यादव को जनता के बीच विरोध का सामना करना पड़ा और पार्टी में भी खींचतान शुरू हो गई।

इसके बाद उनकी नींद खुली है। उन्होंने दावा किया कि राजद में टूट की स्थिति बन रही है और तेजस्वी यादव पार्टी नेताओं के प्रति अपनी जवाबदेही नहीं निभा रहे हैं। 'मार्च से कोई असर नहीं होने वाला' रामकृपाल यादव ने कहा कि अगर तेजस्वी यादव जनता के मुद्दों को लेकर मार्च कर रहे हैं तो इससे कोई असर नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार छात्रों की समस्याओं को लेकर गंभीर है और उनकी पीड़ा को देखते हुए नया कानून भी लाया गया है।