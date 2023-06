राम-जानकी मार्ग बिहार में यूपी-बिहार बॉर्डर के समीप मेहरौना घाट से शुरू हो रहा। सीवान सारण पूर्वी चंपारण शिवहर और सीतामढ़ी जिला से गुजरते हुए यह सड़क नेपाल सीमा के समीप भिट्ठा मोड़ तक जाएगी। यह सड़क दो एनएच को जोड़ रही। इसमें 142 किलोमीटर का हिस्सा एनएच-227 ए का है तथा दूसरा 104 किमी एनएच 227 (पुराना एनएच-104) का हिस्सा है। सड़क का निर्माण अब चार लेन में कराया जाना है।

अभी प्रक्रिया में ही उलझा है राम-जानकी मार्ग का निर्माण कार्य

राज्य ब्यूरो, पटना : केंद्र सरकार के अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट राम-जानकी मार्ग के तहत बिहार में 246 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया जाना है, लेकिन निर्माण का मामला अभी तक प्रक्रिया में ही उलझा पड़ा है। दिलचस्प यह है कि तीन पैकेज में बनने वाली इस सड़क के सबसे बड़े 160 किलोमीटर वाले पैकेज का मामला अभी डीपीआर में ही है। बिहार में मेहरौना घाट से शुरू होनी है सड़क राम-जानकी मार्ग बिहार में यूपी-बिहार बॉर्डर के समीप मेहरौना घाट से शुरू हो रहा। सीवान, सारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी जिला से गुजरते हुए यह सड़क नेपाल सीमा के समीप भिट्ठा मोड़ तक जाएगी। यह सड़क दो एनएच को जोड़ रही। इसमें 142 किलोमीटर का हिस्सा एनएच-227 ए का है तथा दूसरा 104 किमी एनएच 227 (पुराना एनएच-104) का हिस्सा है। सड़क का निर्माण अब चार लेन में कराया जाना है। मेहरौना घाट से सीवान तक का पैकेज 40 किमी का :राम-जानकी मार्ग का पहला पैकेज यूपी-बिहार बार्डर स्थित मेहरौना घाट से शुरू हो रहा। इसकी लंबाई 40.842 किमी है। इसके निर्माण पर 1661.25 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस पैकेज को मार्च 2023 में स्वीकृति मिली थी। इस पैकेज के तहत सिविल वर्क को ले निविदा आमंत्रित हो चुकी है। फिलहाल निर्माण के पूर्व होने वाले कार्य चल रहे हैं। दूसरा पैकेज सिवान से मशरख तक रामजानकी मार्ग का दूसरा पैकेज 50.123 किमी का है। इसकी लागत 1431.36 करोड़ रुपये है। इस पैकेज को एनएचएआई ने पिछले वर्ष दिसंबर में अवार्ड किया था। इस पैकेज की वर्तमान स्थिति यह है कि अभी निर्माण के पूर्व की प्रक्रिया ही आरंभ हुई है। कहा जा रहा कि जल्द ही निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होगी। सबसे बड़े व तीसरे पैकेज की अभी डीपीआर ही नहीं राम-जानकी मार्ग का तीसरा पैकेज सबसे बड़ा है। इसकी लंबाई 160 किमी की है। यह मशरख से भिट्ठा मोड़ तक का पैकेज है। इसकी डीपीआर के लिए 2.30 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इस पैकेज की प्रगति यह है कि अभी डीपीआर के लिए ही निविदा आमंत्रित की गई है। डीपीआर तैयार किए जाने के लिए अनुमति का मामला अभी प्रक्रियाधीन है।

Edited By: Deepti Mishra