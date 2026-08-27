Raksha Bandhan Special Recipe: रक्षाबंधन पर घर में बनाएं बेसन के लड्डू और कुरकुरी जलेबी, ये है आसान रेसिपी

जागरण संवाददाता, पटना। रक्षाबंधन आते ही घरों में मिठाइयों की तैयारी शुरू हो जाती है। इस बार बाजार से मिठाई खरीदने के बजाय घर पर ही बेसन के लड्डू और गरमागरम कुरकुरी जलेबी तैयार कर भाई-बहन के त्योहार में मिठास घोल सकते हैं।

कम सामग्री में तैयार होंगी दो देसी मिठाइयां बेसन के लड्डू और जलेबी बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ी सावधानी और सही तरीके से तैयारी करने पर घर की रसोई में ही स्वादिष्ट मिठाई तैयार की जा सकती है।

बेसन को धीमी आंच पर भूनना है स्वाद का असली राज भागलपुर की सरिता देवी ने बेसन के लड्डू बनाने की आसान घरेलू रेसिपी साझा की है। उनके अनुसार, बेसन को धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए सुनहरा होने तक भूनना जरूरी है।

बेसन के लड्डू के लिए चाहिए ये आसान सामग्री इसके लिए 250 ग्राम बेसन, 250 ग्राम देसी घी, 150 ग्राम चीनी और 10 दाने इलायची की जरूरत होगी। सबसे पहले चीनी और इलायची को बारीक पीसकर अलग रख लें। घी और खुशबूदार बेसन से तैयार होगा लड्डू का मिश्रण कड़ाही में बेसन को धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनें। सुनहरा रंग और अच्छी खुशबू आने पर इसे आंच से उतार लें और इसमें घी, पिसी चीनी तथा इलायची मिलाएं।

मिश्रण हल्का गर्म हो तभी आसानी से बांधें लड्डू मिश्रण को अच्छी तरह मिलाने के बाद हल्का गर्म रहने पर हाथ से छोटे-छोटे लड्डू बांध लें। ठंडा होने के बाद इन्हें एयरटाइट डिब्बे में रखकर त्योहार के दिन परोस सकते हैं।

अब घर में बनाएं दुकान जैसी कुरकुरी जलेबी जलेबी के लिए एक कप मैदा, दो बड़े चम्मच बेसन, आधा कप दही, जरूरत के अनुसार पानी और एक चुटकी बेकिंग पाउडर लें। तलने के लिए घी या तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है।

सही बैटर और हल्का फर्मेंटेशन बनाएगा जलेबी को खास मैदा, बेसन और दही को मिलाकर गाढ़ा लेकिन आसानी से बहने वाला घोल तैयार करें। इसे कुछ घंटे के लिए ढककर गर्म स्थान पर रखें, ताकि बैटर में हल्का फर्मेंटेशन हो सके।

केसर-इलायची वाली चाशनी से बढ़ेगा जलेबी का स्वाद चाशनी के लिए एक कप चीनी और आधा कप पानी लें। इसमें इलायची पाउडर और कुछ केसर के धागे डालें तथा अंत में थोड़ा नींबू का रस मिलाकर चाशनी तैयार करें। गर्म तेल में गोल-गोल जलेबी, फिर सीधे चाशनी में डुबकी बैटर में बेकिंग पाउडर मिलाकर उसे पाइपिंग बैग, सॉस बोतल या साफ कपड़े के कोन में भरें। गर्म घी या तेल में गोल आकार देते हुए जलेबियां तलें और सुनहरा-कुरकुरा होने पर निकाल लें।

गर्म जलेबी और हल्की गर्म चाशनी का कॉम्बिनेशन रहेगा परफेक्ट तली हुई जलेबियों को तुरंत हल्की गर्म चाशनी में डालें और करीब एक-दो मिनट बाद निकाल लें। इससे जलेबी में मिठास अच्छी तरह समा जाएगी और उसका कुरकुरापन भी बना रहेगा।