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    रक्षाबंधन पर न भद्रा का साया, न ग्रहण का सूतक; नोट कर लें राखी बांधने का सबसे शुभ समय

    By Prabhat Ranjan Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 03:47 PM (IST)

    पटना में 28 अगस्त को सावन शुक्ल पूर्णिमा पर रक्षाबंधन मनाया जाएगा, जिसमें भद्रा का साया नहीं होगा, जिससे बहनें पूरे दिन राखी बांध सकेंगी। शुक्रवार और ...और पढ़ें

    रक्षाबंधन पर न भद्रा का साया, न ग्रहण का सूतक (AI Generated Image)

    रक्षाबंधन पर न भद्रा का साया, न ग्रहण का सूतक (AI Generated Image)

    HighLights

    1. रक्षाबंधन 28 अगस्त शुक्रवार को भद्रा रहित मनाया जाएगा।

    2. पूरे दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांध सकेंगी।

    3. शुक्रवार-पूर्णिमा का विशेष संयोग, चंद्रग्रहण का सूतक नहीं।

    जागरण संवाददाता, पटना। सावन शुक्ल पूर्णिमा को अटूट स्नेह और विश्वास का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन 28 अगस्त शुक्रवार को भद्रा रहित उदयकालिक पूर्णिमा में मनाया जाएगा। रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं होने से बहने पूरे दिन भाई की कलाई पर राखी बांध सकेंगे।

    रक्षाबंधन में भाई-बहन के परस्पर रक्षा की भावना से दोनों का आत्मबल पुष्ट होता है। भाई की कलाई में राखी के धागे बांध जहां बहन उसके दीर्घायुष्य, स्वास्थ्य, सुख, सौमनस्य की कामना करती है, वही भाई भी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है। राखी की डोर पारस्परिक प्रेम को सुदृढ़ करती है।

    ज्योतिषाचार्य राकेश झा ने बताया कि सावन शुक्ल पूर्णिमा 28 अगस्त शुक्रवार की सुबह 09:27 बजे तक ही पूर्णिमा तिथि रहेगी। उदया तिथि के कारण पूरे दिन पूर्णिमा मान होगा। भद्रा 27 अगस्त गुरुवार को खत्म हो जाएगा। ऐसे में रक्षाबंधन पर 28 अगस्त शुक्रवार को शतभिषा नक्षत्र में पूरे दिन राखी बांधी जाएगी।

    शुभ योग में रक्षाबंधन का पर्व मनाने से ऐश्वर्य व सौभाग्य की वृद्धि होती है। भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। इसके अलावे अन्य कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य भद्रा में करना वर्जित है। इससे अशुभ फल की प्राप्ति होती है।

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    शुक्रवार व पूर्णिमा का खास संयोग

    राखी के दिन पूर्णिमा तिथि और शुक्रवार दिन का उत्तम संयोग बन रहा है। जिससे इस दिन की महत्ता और बढ़ गयी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्रवार को सुख, सौहार्द और प्रेम का दिन माना जाता है। पूर्णिमा तिथि को चन्द्रमा की पूर्णता का प्रतीक माना गया है।

    रक्षाबंधन पर यह संयोग पारिवारिक संबंधों में स्नेह, संवाद और आत्मीयता बढ़ाएगा। इस दिन सूर्य सिंह राशि में, गुरु कर्क राशि में तथा शनि मीन राशि में विद्यमान रहेंगे। गुरु की स्थिति को ज्ञान, संस्कार व पारिवारिक मार्गदर्शन का प्रतीक है।

    चंद्रग्रहण से मुक्त होगा रक्षाबंधन, न लगेगी सूतक

    श्रावण शुक्ल पूर्णिमा में 28 अगस्त शुक्रवार की सुबह 08:04 बजे से 11:22 बजे तक खंडग्रास चंद्रग्रहण लगेगा। चंद्रग्रहण का सूतक नौ घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। यह चंद्रग्रहण पटना समेत भारत में नहीं दिखाई देगा। इसके कारण सूतक नहीं लगेगा।

    ग्रहण को अंटार्कटिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर व प्रशांत महासागर में देखा जाएगा।

    राशि के अनुसार बांधे राखी:

    • मेष: लाल, केसरिया या पीले रंग की राखी
    • वृष: नीले रंग या चांदी की राखी
    • मिथुन: हरे रंग की राखी
    • कर्क: सफेद धागे या मोती से निर्मित राखी
    • सिंह: गुलाबी, लाल या केसरिया रंग की राखी
    • कन्या: सफेद या हरे रंग की राखी
    • तुला: फिरोजी या जमुनी रंग की राखी
    • वृश्चिक: लाल रंग की राखी
    • धनु: पीले रंग की राखी
    • मकर: गहरे लाल रंग की राखी
    • कुंभ: रुद्राक्ष से निर्मित राखी
    • मीन: पीले या सफेद रंग की राखी

    राखी बांधने का शुभ मुहूर्त

    • पूर्णिमा तिथि: सुबह 09:27 बजे तक
    • चर-लाभ-अमृत मुहूर्त: प्रातः 05:29 बजे से 10:15 बजे तक
    • अभिजित मुहूर्त: - दोपहर 11:25 बजे से 12:16 बजे तक
    • विशिष्ट शुभ मुहूर्त: दोपहर 11:51 बजे से 01:26 बजे तक